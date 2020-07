Stanje pri Hrvatih: v Istri 19 novih primerov

Hrvaški lokalni civilni štabi že sporočajo podatke o novih okužbah na hrvaškem območju. V Istri je 19 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, eno okužbo pa so do zdaj potrdili na bjelovarskem območju.



Na območju Istre je trenutno v samoizolaciji 294 oseb, od 19 novookuženih pa je kar 11 takšnih, ki so bili pred tem že v samoizolaciji.



Hrvaške oblasti so zaradi zajezitve širjenja novega koronavirusa napovedale nove ukrepe. Sklenili so, da bodo omejili število oseb na koncertih v zaprtih prostorih na 500 oseb, na prostem pa je omejitev postavljena pri številu 1.000. Število svatov na poroki je omejeno med 300 in 500 osebami. Razmišljajo tudi, da bi na državni ravni omejili delovni čas nočnih klubov, kot so to storili v Istri. Tam se nočni klubi zaprejo ob 2. uri ponoči. Kar se tiče ukrepov na plažah, je priporočeno le, da se spoštuje primerno varnostno razdaljo.