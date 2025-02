Stanje papeža Frančiška kritično: dovajali kisik, potrebna je bila transfuzija krvi

Zdravstveno stanje papeža Frančiška ostaja kritično, je danes sporočil Vatikan. Kot so pojasnili, je buden in sedi v naslanjaču, a je zaradi astmatične dihalne stiske potreboval terapijo s kisikom.

»Danes zjutraj je papež Frančišek doživel daljšo astmatično dihalno stisko, zaradi katere je bilo potrebno dovajanje kisika,« je v izjavi sporočil Vatikan in dodal, da »ni izven nevarnosti«.

Obenem so preiskave pokazale na slabokrvnost, zaradi česar so bile potrebne transfuzije krvi, so še dodali po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

V bolnišnici od petka

88-letni papež se v bolnišnici Gemelli v Rimu zaradi pljučnice zdravi od petka minulega tedna in je danes začel drugi teden hospitalizacije. Njegovi zdravniki so že v petek javili, da še ni izven nevarnosti.