Stanje na Hrvaškem vse slabše

Kakšno je stanje v BiH?

V BiH, kjer so v soboto poročali, da so v petek odkrili 172 novih primerov, pa poročajo, da so v soboto zabeležili 108 novih primerov.

Širjenje koronavirusa pri naših južnih sosedih se ne umirja. Čeprav še niso zbrani vsi podatki, je jasno, da bo številka novih primerov v zadnjih 24 urah visoka, saj hrvaški mediji že poročajo o okužbah v nekaterih delih države, podatki pa niso nič kaj spodbudni.Samo v Zagrebu so v zadnjih 24 urah zabeležili 44 novih primerov, 33 so jih odkrili na območju Đakova, o enem poročajo iz Osijeka in enem iz Valpova. Dve novi okužbi so zabeležili v Splitu in eno v Imotskem, o enem novem primeru poročajo tudi z območja Dubrovnika.24sata poroča še, da se je 25 oseb v Zagrebu okužilo v nočnih klubih, šest jih je bilo v stiku s predhodno okuženimi, dva primera pa sta uvožena iz Srbije. Za 11 oseb še ni jasno, kje in kako so se okužile.Hrvaški mediji poročajo, da na območju Zadra med 47 testiranimi ni novoobolelih. V samoizolaciji pa je 231 oseb.Poročajo še, da je stanje v Đakovu slabo in da je največ obolelih iz samostana. Do zdaj so okužbo potrdili pri 12 otrocih, ki pa imajo blažje simptome. Na tem območju je trenutno 143 oseb, ki so bile pozitivne na testu za koronavirus. V bolnišnici se jih zdravi 24, v samoizolaciji pa je že 1.188 ljudi.