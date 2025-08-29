Sta Hrvat in Kosovka srbska vohuna?

Preiskovalni sodnik županijskega sodišča v Splitu je zaradi suma mednarodnega vohunjenja v sredo hrvaškemu vojaškemu pilotu iz Splita in njegovi partnerici s Kosova odredil enomesečni pripor. Osumljena sta, da sta podatke o gibanju sil Kfor na Kosovu posredovala Srbski listi, z Beogradom povezani največji stranki kosovskih Srbov.

Po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina je sodnik pilotu in njegovi partnerici po zaslišanju odredil preiskovalni pripor zaradi nevarnosti vplivanja na priče in uničenja dokazov. Za osumljenko, ki je tuja državljanka, pa ga je odredil tudi zaradi nevarnosti bega iz države.

Od konca leta 2022 sta Srbsko listo obveščala o gibanju enot Kforja, pa tudi o številnih drugih zadevah.

Postopek proti njima vodijo civilna in vojaška policija ter Europol, ki sumijo, da je pilot partnerici prek aplikacije WhatsApp posredoval zaupne podatke o gibanju in načrtih Natove misije Kfor na Kosovu v zvezi z razmerami na večinsko srbskem severu Kosova. Ona naj bi nato informacije posredovala vodilnim članom Srbske liste in celo novinarju znane mednarodne tiskovne agencije.

Od konca leta 2022 sta omenjene obveščala o gibanju Srbov in enot Kforja, pa tudi o številnih drugih zadevah. Srbska lista je največja stranka Srbov na Kosovu, ki je tesno povezana z oblastmi srbskega predsednika Aleksandra Vučića v Beogradu.