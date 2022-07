Šrilanka bankrotirala, za pomoč prosijo Rusijo in Indijo

Inflacija je prizadela tako rekoč ves svet, nekatere države bolj, druge manj, najslabše pa jo je, kot kaže, odnesla Šrilanka. Nekoč raj za turiste, priljubljen tudi med Slovenci, je pred dnevi razglasil bankrot.

Zmanjkalo je goriva in država zdaj med drugim dovoli pristati le letalom, ki ga imajo s seboj dovolj, da jo lahko tudi zapustijo. Banke so obresti dvignile na najvišjo raven v zadnjih 21 letih, inflacija je junija znašala 54,6 odstotka, po napovedih predsednika Gotabaye Rajapakse pa naj bi se do konca leta povzpela na 60 odstotkov, cene hrane so se že zdaj zvišale za 80 odstotkov.

Veliko držav je prebivalcem odsvetovalo vsa nenujna potovanja na Šrilanko.

Da bi zmanjšali porabo goriva, so oblasti prebivalcem že pred dvema tednoma prepovedale zapuščati domove, če to ni nujno potrebno, zaprte so bile šole, večina uradov, trgovin in drugih ustanov, ljudi so spodbujali, naj delajo od doma.

Kljub temu se je država znašla na dnu in upa na finančno pomoč Indije in Rusije, od slednje si želijo predvsem goriva in obnovitve turističnih poletov. Veliko držav je svojim prebivalcem odsvetovalo vsa nenujna potovanja na otok, kar je deželi, kjer je glavna panoga turizem, zadalo še dodatni udarec. Za pomoč je Šrilanka prosila tudi Mednarodni denarni sklad, a predvsem pogovori s slednjim bodo težki. Predolgo je namreč čakala, preden je zaprosila za pomoč, za države v bankrotu pa so postopki dolgotrajnejši in bolj zapleteni kot za države v razvoju.

Ekonomisti in strokovnjaki po svetu, ki z zaskrbljenostjo opazujejo dogajanje v državi z 22 milijoni prebivalcev, ob tem svarijo, da je treba vzeti primer Šrilanke skrajno resno, celo kot opozorilo, kaj nas lahko vse doleti že zelo kmalu.