Srhljivo svarilo Gazproma: Evropa bo zmrznila do smrti brez ruskega plina (VIDEO)

Ruski energetski velikan Gazprom je objavil videoposnetek Evrope, ki zmrzne do smrti brez ruskega plina, da bi osramotil zahod.

Gazpromov dvominutni posnetek je izšel le nekaj dni po tem, ko je odjeknila novica, da bo za nedoločen čas ustavljena dobava zemeljskega plina Evropi prek plinovoda Severni tok 1.

V srhljivem videoposnetku z naslovom »Zima bo velika« ruski dobavitelj zemeljskega prikaže Evropo, ki zmrzne v »ledeni dobi«, potem ko je Gazprom izklopil dotok plina, je poročal The Sun. Videoposnetek prikazuje prestolnice zahodne Evrope iz zraka, vključno z Berlinom in Parizom, prekrite z belim snegom in ledeno meglo, ter vetrne in sončne elektrarne, ugašanje plina v gospodarstvu in gospodinjstvih ter prihod ostre zime nad Evropo.