Srhljivo odkritje: virus »plava« okoli nas

Novi koronavirus že nekaj mesecev drži v šahu praktično ves svet, znanstveniki pa počasi odkrivajo vse več skrivnosti virusa sars-cov-2, ki je doslej po svetu zahteval že več kot 530.000 smrtnih žrtev, okužilo pa se je 11,5 milijona ljudi.



Skupina znanstvenikov sedaj trdi, da lahko novi koronavirus lebdi v kapljicah v zraku in se verjetno tako tudi prenaša med ljudmi. Virus lahko tako po zraku prepotuje od enega konca sobe do drugega, ljudje pa se okužijo, ko vdihnejo zrak s takimi kapljicami. Številni znanstveniki strokovnjaki po svetu že dlje časa opozarjajo, da se virus prenaša tudi po zraku v tesnem stiku v nagnetenih prostorih. Znanstveniki so na Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO) in druge zdravstvene organizacije naslovili pismo, naj bodo bolj neposredne pri pojasnjevanju, kako se virus lahko prenaša po zraku.



To ni nobena skrivnost, a se zdi, da je organizacije strah govoriti o tem, da se virus prenaša po zraku, je za CNN povedal profesor Donald Milton z Univerze Maryland, ki proučuje, kako se virusi prenašajo. »Upamo, da si bo WHO premislil in bo bolj naklonjen priznanju tega, kako pomembno vlogo imajo aerosoli, pa če hočejo to imenovati prenašanje virusa po zraku ali ne.« Povedal je še, da so on in še skupina znanstvenikov, skupaj se jih je pod pismo podpisalo 239, razpravljali o morebitnem prenašanju virusa po zraku že od februarja. Kaj to pomeni? Takšne ugotovitve znanstvenikov pomenijo, da bodo morali biti ukrepi za zajezitev širjenja virusa še strožji. Maske bo treba nositi tudi v zaprtih prostorih, ko se lahko vzdržuje primerna socialna distanca, zdravstveni delavci pa bodo morali nositi maske N95, ki sfiltrirajo tudi najmanjše respiratorne kapljice, ko skrbijo za koronapaciente, poroča New York Times. Ventilacijske sisteme v šolah, domovih za starejše, domovih in v poslovnih prostorih bo treba opremiti z novimi, močnejšimi filtri in na njih čim bolj zmanjšati recirkulacijo zraka, dele virusa v najmanjših kapljicah v zaprtih prostorih pa bo morda treba uničiti z ultravijolično svetlobo. WHO vztraja pri svojem WHO je doslej trdil, da se virus prenaša predvsem kapljično, prek respiratornih kapljic, ki potem, ko okužena oseba zakašlja ali kihne, hitro padejo na tla. WHO je še v svojem zadnjem obveščanju o novem koronavirusu konec junija sporočil, da je okužba po zraku možna le po zdravstvenih posegih, med katerimi nastanejo majhni aerosoli, primerna ventilacija in maske N95 pa da so potrebne le v teh primerih. Kot najpomembnejši ukrep v boju proti širjenju virusa so priporočali razkuževanje rok, čeprav je le malo dokazov o prenašanju virusa prek površin, dokaze o prenašanju po zraku pa so označili za neprepričljive.