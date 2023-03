Srhljivka na Lufthansinem poletu, letalo zasilno pristalo

Če ste kdaj leteli, vam je verjetno turbulenca precej znana. Včasih je dokaj nežna, včasih pa letalo tako pretrese, da še najbolj umirjenim in poletov vajenim potnikom požene kri po žilah.

Na prvi marčevski dan so potniki na Lufthansinem poletu iz Austina v Teksasu v nemški Frankfurt doživeli pravo dramo: nad Tennesseejem je letalo nenadoma izgubilo precej višine. Kriva naj bi bila močna turbulenca, zaradi katere se je ranilo sedem ljudi na krovu. Med njimi tudi Rolanda Schmidt, ki je bila na poti v Grčijo, na tekmo svoje hčere.

Modrice in sumi na zlom

Ob prvem incidentu je Schmidtova z glavo udarila ob plastično mizico na sedežu pred seboj. Potem se je letalo umirilo in se začelo hitro spuščati, takrat jo je vrglo s sedeža, z glavo pa je trčila ob strop. »Bilo je kot v tornadu in kar ni se nehalo. Mislila sem, da bomo strmoglavili.« Mnogi so jokali in kričali, ona je molila, možu pa je poslala sporočilo, da bo umrla. Bila je pretresena, vsa v modricah in s potencialnimi zlomi.

Po letalu so bile raztresene stvari, tudi kabinskega osebja. Nekateri so stanje fotografirali.

Brisanje fotografij in zasebnost potnikov

Sledil je zasilni pristanek, med spuščanjem pa so na zvočniku zaslišali glas nekoga od osebja, ki je dejal, naj fotografije in videoposnetke s svojih mobilnih naprav izbrišejo. Mnogi so bili nad tem ogorčeni. Sledil je še drugi poziv, tokrat pa je glas dodal, da to želijo zaradi zasebnosti potnikov.

Tudi Schmidtovi ni bilo prav, da so jim to ukazali, tudi sama verjame, da niso fotografirali drug drugega, ampak nered, ki je nastal.

Takoj po pristanku se je Schmidtova hotela vrniti domov k možu, v Teksas, a se je zaradi tornadov na tistem območju odločila pot nadaljevati v Evropo.

