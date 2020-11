Srhljivi prizori iz bolnišnice, umre 70 odstotkov pacientov na respiratorjih (VIDEO)

Virus sars-cov-2 in bolezen covid 19, ki jo povzroča, imata Evropo še naprej trdno v svojem primežu, bolnišnice po skoraj vsem kontinentu so polne pacientov, številni potrebujejo pomoč pri dihanju.Iz sosednje Hrvaške prihaja vest o tragični bilanci v Splošni bolnišnici Varaždin, kjer je samo v zadnjem dnevu umrlo deset ljudi., direktor bolnišnice nedaleč od meje s Slovenijo, je opozoril, da bi podobno situacijo lahko kmalu imeli tudi v drugih hrvaških županijah, in pozval k sprejetju strogih ukrepov za zajezitev širjenja virusa za celotno Hrvaško.V omenjeni bolnišnici je trenutno 212 pacientov s covidom 19 (kapaciteta celotne bolnišnice je 230), nameščati so jih začeli tudi v vojaški šotor. Pred bolnišnico so postelje za paciente, za katere pa še ne vedo, kam jih bodo namestili, v svoji reportaži poroča 24sata. Stanje je alarmantno. V bolnišnici, ki ima 23 respiratorjev, po besedah direktorja umre kar 70 odstotkov tistih, ki so priklopljeni nanje.Reševalci so za hrvaški portal povedali, da niso toliko utrujeni fizično kot psihično. »V stresu smo, nenehno moramo paziti, biti povsem zaščiteni in to vpliva na nas,« so povedali. Delavec, ki je okoli šotora nameščal zaščitni trak, pa je na vprašanje, kako se počuti le razširil roke: »Upam, da bo to hitro minilo.«Na Hrvaškem so danes potrdili še 3.603 nove primere okužb, aktivnih je 20.691. V bolnišnicah se zdravi 2.136 pacientov, od tega jih je na respiratorjih 240. Število umrlih zaradi covida 19 je 1.501.