Srhljiva tišina v očarljivem dalmatinskem mestecu: »Katastrofa! Nikogar v restavracijah, prazna plaža ...« (VIDEO)

Stobreč je očarljivo obmorsko mestece, ki se nahaja le sedem kilometrov od Dioklecijanove palače in upravno pripada Splitu. Čeprav ni samostojno mesto, še vedno ohranja svojo edinstveno identiteto in zgodovinsko osebnost. Vendar pa mir in intimnost vasi ustvarjata posebno vzdušje, ki jo loči od vrveža Splita, je navedla Slobodna Dalmacija.

Kljub bogati zgodovini in naravnim lepotam se Stobreč v zadnjih letih sooča s padcem števila turistov, povišanje cen pa obiskovalcem odvrača o obiska.

»Katastrofa! Nikogar v restavracijah, prazna plaža ...«

Težave s turizmom čutijo tudi lokalni podjetniki. Mia, ki dela v trgovini s spominki tako meni: »Turizem je katastrofalno slab. Na parkiriščih so večinoma hrvaške registrske tablice, plaže so napol prazne, cene pa so odvrnile turiste. Moja teta v Nemčiji nenehno spremlja novice in pravi, da so cene na Hrvaškem previsoke, zato Nemcev prihaja vedno manj.«

Medtem ko domačini krivijo visoke cene, nekateri turisti menijo, da Stobreč nima kaj ponuditi.

»Plaža je zelo lepa, ampak jaz se raje kopam v Splitu,« pa pravi David, 19-letni turist iz Francije, in dodaja, da mnogi mladi obiskovalci raje obiščejo središče mesta.