Srhljiva izpoved nekdanjega novinarja: »Obtičal sem v podmornici pod Titanikom, skoraj sem umrl na dnu oceana« (VIDEO)

Nekdanji novinar in urednik Michael Guillen je objavil posnetek, v katerem navaja, da je skoraj umrl v podmornici, ki je obtičala ob razbitini Titanika. Njegovo priznanje je spodbudilo izginotje podmornice s petimi ljudmi, ki jih iščejo. »Ko sem delal pri ABC News, sem postal prvi televizijski dopisnik v zgodovini, ki je poročal z razbitine Titanika na dnu Atlantskega oceana, približno 4 kilometre pod površjem. Zgodila se je nesreča, ki mi je skoraj vzela življenje,« je zapisal.

V Atlantiku se nadaljuje iskanje pogrešane podmornice Nadaljuje se obsežna akcija iskanja manjše podmornice Titan ameriškega podjetja OceanGate, ki je v nedeljo izginila v severnem Atlantiku s petimi ljudmi na krovu. Obalna straža ZDA jo išče iz zraka, po morju in pod vodo. Francija je na območje danes poslala plovilo francoskega oceanografskega inštituta, opremljeno z globokomorskim robotom. Na krovu podmornice, ki je med drugim namenjena ogledom potopljenih razbitin slavne čezoceanske potniške ladje Titanik, je ujetih pet ljudi. Iskanja z ladjami, podmornicami in letali izvajajo ekipe ameriške in kanadske vojske ter obalne straže, ki tekmujejo s časom. Reševalna akcija se je nadaljevala tudi v noči na danes, vendar do zdaj ni bilo nobenega znaka o pogrešani podmornic.

V posnetku je navedeno, da je podmornico nenadoma zajel močan podvodni tok in jo potisnil proti Titanikovim 21-tonskim propelerjem.

Potem ko se je zagozdila pod krmo, se je posadka v podmornici poskušala izvleči, nato pa je zaslišala pok in videla, kako kosi odpadkov plavajo po vodi in padajo na dno. Ekipi se je uspelo osvoboditi in na površje vrniti z leta 1987 zgrajeno podmornico Mir 1. O vsem skupaj je pred dvema letoma Guillen pisal tudi v knjigi, poroča Daily Mail.

»Zdelo se mi je, da gremo proti propelerju prehitro in, kar je še huje, da pospešujemo. Kasneje sem izvedel, da je našo podmornico po nesreči ujel hiter, globok podvodni tok. Delček sekunde pozneje je Mir 1 zadel Titanikov propeler,« je napisal.

»Čutil sem udarec, zarjaveli odpadki so se raztresli po naši podmornici in mi zakrivali pogled skozi majhno loputo,« je dodal in še, da so se v naslednje pol ure poskušali rešiti Titanikovega propelerja tako, da so se premikali naprej in nazaj. »Obtičal sem v podmornici pod Titanikom, skoraj sem umrl na dnu oceana,« pravi in ​​priznava, da mu še danes ni povsem jasno, kako jim je uspelo preživeti incident.