Srednja leta nov začetek: pri 63 osvaja maratone

Srednja leta so čas za nov začetek, je prepričana Mariko Jugeta, maratonka, ki je na novo pot stopila oziroma stekla pri 37. Danes je stara 63 let in še vedno osvaja maratone ter podira osebne in svetovne rekorde. Leta 2019 je postala prva ženska (in je še vedno edina), starejša od 60 let, ki je 42-kilometrsko preizkušnjo premagala v manj kot treh urah, Japonka pa poudarja, da ji ciljev še dolgo ne bo zmanjkalo.

Prvi pri 24 letih

In to kljub poškodbi kolena in pogostim poletom na različne konce sveta, ki izčrpajo še vsakega mladostnika, kaj šele gospo v zrelih letih, a Mariko vztrajno dokazuje, da so leta zares zgolj številka.

Na tekaških preizkušnjah namreč gladko premaguje mnogo mlajše od sebe, utrujenosti pa kakor da ne občuti. »Koleno mi sicer malce nagaja, tako da sem trenutno le 80-odstotno učinkovita,« skromno pojasnjuje Mariko in priznava, da doseganje tako zavidljivih izidov do zdaj ni bilo enostavno, a ji vsak uspeh da nov zagon. Japonka je učiteljica v srednji šoli, prvi maraton pa je pretekla pri 24, z rezultatom, ki se ne more primerjati z zdajšnjimi.

115 maratonov je že pretekla.

Zato je obupala, teku pa se ni mogla povsem posvetiti niti zaradi družine, štirje otroci brez mamice pač niso zmogli prav dolgo, zato je svojo veliko ljubezen postavila na stranski tir. Šele po svojem 50. letu se je na sinovo pobudo odločila, da se znova preizkusi v teku, in kmalu je spoznala, da pravzaprav ni veliko zamudila in lahko še vedno sega po zvezdah. Vpisala se je v tekaški klub v Tokiu in kaj kmalu prekosila druge člane, na maratonske preizkušnje se je vrnila tako rekoč čez noč, kakor da ne bi bilo skoraj 30-letnega premora.

Nazadnje je uspešno premagala bostonskega. FOTO: Gretchen Ertl/Reuters

Ženska ima v srednjih letih izredno telesno moč, je prepričana Mariko, ki teče v vsakem vremenu, drži pa se tudi strogega prehranskega režima, urnika spanja in fizioterapije. Za zdaj je ponosna na 115 preizkušenj v maratonu, zadnjega pa je pretekla na velikonočni ponedeljek v Bostonu.