Sredi Zagreba velika koronazabava, javnost ogorčena

Zaradi poslabšanja epidemiološke slike v primorsko-goranski županiji je lokalni štab civilne zaščite na Reki napovedal, da bodo od ponedeljka znova zaprti gostinski lokali in del trgovin. V večini hrvaških županij bo pouk znova potekal na daljavo. V minulih 24 urah so v državi potrdili 2599 novih okužb.

Hrvaško v zadnjih tednih pretresajo visoke številke novih okužb, tudi Zagreb je eno od žarišč, kar pa ni ustavila številnih mladih, ki so se sinoči sredi glavnega mesta glasno in množično zabavali.Hrvaški mediji so objavili posnetke in fotografije velike gneče iz središča mesta, kjer so ob odprtem lokalu številni mladi glasno prepevali in se družili - kajpak en duha ne sluha o upoštevanju ukrepov.Javnost je zato ogorčena: »To je čas korone, a mladi se zabavajo po svoje,«​ je zapisala ena od bralk na 24sata.hr., druga pa: »​Kdo je dovolil kaj takega, kljub vsem omejitvam in ukrepom? To je središče Zagreba. Sramotno.« Zlasti starejši Zagrebčani so zgroženi: držijo se ukrepov in skrbijo, da se okužbe ne bi širile, medtem pa nekateri ravnajo tako brezbrižno.Lastnik lokala se je po poročanju portala dnevnik.hr zagovarjal, da se držijo vseh ukrepov, vendar pa na ljudi na ulici ni mogel vplivati. Prav tako je trdil, da tudi glasba ni prihajala iz lokala.