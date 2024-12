Sredi seje v parlamentu nekdo sprožil dimno bombo

Na seji ustavnega odbora črnogorskega parlamenta je v torek potekala burna razprava o imenovanju novih ustavnih sodnikov. Nenadoma pa se je med razpravo sprožila dimna bomba.

Kljub temu se je seja nadaljevala, odbor pa je nato vendarle sprejel sklepe o objavi javnih razpisov za imenovanje ustavnih sodnikov. Kdo je sprožil bombo, niti po dveh dneh in vseh kamerah še ni znano. Sprožila se je, potem ko je podpredsednik odbora in poslanec opozicijske Demokratske stranke socialistov (DPS) Nermin Abdić dejal, da on in njegovi kolegi ne bodo dovolili nadaljevanja seje.

Kljub kameram še ni jasno, kdo jo je sprožil.

Med burno debato so predstavniki DPS namreč trdili, da se v državi dogaja državni udar po nareku predsednika parlamenta in predsednika Nove srbske demokracije Andrije Mandića. Poskus ustavnega udara v Črni gori so utemeljevali s predvidenimi, a neustavnimi upokojitvami nekaterih ustavnih sodnikov.

Čeprav torej še ni znano, kdo je sprožil bombo, je s posnetka razvidno, da jo je poslanec DPS Abaz Dizdarević dvignil v zrak in nato položil na stol.

Odbor je s sklepi potrdil objavo javnega razpisa za izbor dveh sodnikov ustavnega sodišča, ki ju voli parlament, ter poziv predsedniku Jakovu Milatoviću, naj objavi razpis za izvolitev še dveh ustavnih sodnikov.