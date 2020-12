Srečnež na lotu zadel 190 milijonov evrov

Srečnež, ki je izbral prave številke, je v igri na srečo EuroMillions zadel glavno nagrado v višini 191 milijonov evrov. Če se dejansko izkaže, da ima srečko z zmagovitimi številkami ena sama oseba, bo postala največji zmagovalec v omenjeni igri. Ta oseba bo na mah postala bogatejša tudi kot na primer britanska pevka Adele, katere bogastvo je ocenjeno na okoli 163 milijone evrov.



Številke, ki so nekomu prinesle bajno bogastvo, so bile izžrebane v petek zvečer in so: 6, 9, 13, 24 in 41, dodatni pa 3 in 12. Srečka je bila kupljena v Franciji.



EuroMillions je najvišji dobitek omejil na 200 milijonov evrov, kar je največ, kolikor lahko prinesejo zmagovite številke. Tudi to ni slabo. Največja zmaga doslej je bila 190 milijonov evrov, dvakrat je takšen znesek prinesla srečka, kupljena v Veliki Britaniji, po enkrat pa srečki, kupljeni v Španiji in na Portugalskem.



Tudi v Sloveniji je iz nekaterih naredilo milijonarje. Za rekorden dobitek še vedno velja izžrebani dobitek v igri Eurojackpot v višini 28,2 milijona evrov, ki je bil leta 2014 vplačan v Žalcu. Sreča se je takrat nasmehnila dvojici iz Žalca, ki sta kombinacijo z zmagovitimi številkami vplačala skupaj. Po plačilu davka sta dobila zavidanja vrednih 23,9 milijona evrov.