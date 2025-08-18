Srečanje na Aljaski: v hotelu pozabili vladne dokumente

Rusija z zavračanjem dogovora o prekinitvi ognja zapleta prizadevanja za končanje vojne, je minuli konec tedna izjavil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki se danes odpravlja v Washington na pogovore z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom o koncu vojne v Ukrajini.

»Vidimo, da Rusija zavrača številne pozive k prekinitvi ognja in še ni določila, kdaj bo ustavila ubijanje. To zapleta razmere,« je zapisal Zelenski. »Če ji primanjkuje volje za izvedbo preprostega ukaza, da ustavi napade, bo morda potrebno veliko truda, da Rusija pridobi voljo za izvedbo veliko večjega projekta – mirnega sobivanja s svojimi sosedami v naslednjih desetletjih,« je še dodal.

Obisk Zelenskega v Washingtonu sledi pogovoru s Trumpom, v katerem ga je ta seznanil z vsebino petkovega srečanja z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom na Aljaski. Ukrajinski predsednik je pred srečanjem voditeljev ZDA in Rusije opozarjal, da dogovora o Ukrajini ni mogoče skleniti brez nje.

Trump in Putin na petkovem srečanju sicer nista dosegla konkretnih rezultatov. Po poročanju medijev naj bi Putin kot pogoj za konec vojne zahteval umik ukrajinskih sil iz Donecka in Luganska, pri čemer naj bi omenil možnost zamrznitve frontne črte v južnih regijah Herson in Zaporožje. Po pisanju časnika New York Times, ki se sklicuje na evropske vire, je Trump evropskim sogovornikom povedal, da podpira načrt za sklenitev miru, po katerem bi Ukrajina Rusiji odstopila ozemlja, ki so jih v času vojne zasedle ruske sile.

V mestu Anchorage so pred vrhom ameriškega in ruskega predsednika potekale demonstracije v podporo Ukrajini. FOTO: Nathaniel Wilder/Reuters

Z ukrajinskim predsednikom Zelenskim naj bi v Washington odpotovalo več evropskih voditeljev, vključno s predsednico evropske komisije Ursulo von der Leyen, nemškim kanclerjem Friedrichom Merzem, francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, italijansko premierko Giorgio Meloni, finskim predsednikom Alexandrom Stubbom in generalnim sekretarjem Nata Markom Ruttejem.

Ursula von der Leyen se bo v Beli hiši pridružila srečanju Zelenskega s predsednikom Trumpom in drugimi evropskimi voditelji. FOTO: Brendan Smialowski/AFP

Pismo prve dame ZDA Prva dama ZDA Melania Trump je v soboto na družbenem omrežju X delila članek medija Fox News z njenim pismom, ki ga je dan pred tem ameriški predsednik Donald Trump predal ruskemu kolegu Vladimirju Putinu na srečanju na Aljaski. V pismu je Putina opozorila na stiske otrok med vojno, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po oceni Kijeva je bilo od začetka ruske invazije februarja 2022 z ukrajinskega ozemlja v Rusijo ali na zasedena ozemlja v Ukrajini prisilno razseljenih najmanj 19.500 ukrajinskih otrok, navaja britanski BBC.

Sedežni red in jedilnik

Neodvisna ameriška medijska organizacija NPR pa je objavila novico, da so člani ameriške delegacije v javnem tiskalniku v poslovnem centru hotela Captain Cook na Aljaski, kjer so bivali v času srečanja Trump-Putin, pozabili vladne dokumente. Na osmih straneh naj bi bile navedene točne lokacije in ure sestankov v bližnji vojaški bazi Elmendorf-Richardson v Anchorageu, kjer je potekalo srečanje, pa tudi imena in telefonske številke več ameriških in ruskih delegatov; seznam naj bi vseboval celo fonetične izgovorjave vseh ruskih imen.

Med dokumenti, najdenimi na javnem tiskalniku, sta bila tudi jedilnik in potek srečanja. FOTO: NPR

Med papirji sta bila tudi sedežni red in jedilnik; političnim veljakom naj bi med trihodnim kosilom, ki so ga pozneje očitno odpovedali, postregli pljučni file in morsko jed, značilno za Aljasko, za sladico pa crème brûlee. Med zapisanim je tudi podatek, da je Trump Putinu želel podariti protokolarno darilo – kipec ameriškega beloglavega orla.

Dokumente z oznakami ameriškega zunanjega ministrstva so v petek zgodaj zjutraj, tri ure pred uradnim začetkom srečanja, našli trije gostje hotela, poroča NPR, ki je prvi objavil dokumente. Kdo točno je papirje našel in poslikal, niso razkrili, saj naj bi se vir bal povračilnih ukrepov.

Iz Bele hiše so sporočili, da je na dokumentih le »večstranski meni za kosilo« in da tiskanje tega na javnem tiskalniku ne predstavlja varnostne kršitve. »Namesto da bi poročali o zgodovinskih korakih na poti do miru na petkovem vrhu, poskuša NPR iz menija narediti zgodbo. Smešno,« so se na razkritje odzvali na ameriškem zunanjem ministrstvu.