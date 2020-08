Sreča jo je obiskala na dopustu

Ljubljana • Puščica sreče se je usmerila v ljubljanske Črnuče, kajti tam je doma izžrebanka nagradne igre Poletje s Slovenskimi novicami Maja Galičič. Ko smo jo minuli konec tedna klicali in ji sporočili, da imamo zanjo bogat paket poletnih nagrad, je bila ravno na počitnicah v Kranjski Gori. »Domov pridem v soboto, se lahko dogovorimo za ponedeljek popoldne?« je vprašala. In smo se. Samo enkrat izpolnila Maja Galičič zvesto prebira Slovenske novice in redno kupuje našo revijo Suzy, ki je, kot pravi, vselej polna dobrih zgodb. »Slovenske novice veliko berem tudi po spletu – predvsem pogledam, kaj je novega na facebooku, in potem odprem strani z novicami. Tako sem med brskanjem po spletu naletela na to nagradno igro. Samo enkrat sem izpolnila podatke, in že je bila nagrada tukaj,« se je kar smejalo naši nagrajenki.In to kakšna nagrada! Paket osvežilnih pijač Dane in Radenske, potem sta tu še krema za sončenje Hawaiian Tropic ter prelepa Svilanitova brisača. Dodali smo še kuhinjske krpe, dišeče začimbe Kotanyi, različne okuse čipsa Chio ter zbirko poletnega branja založbe Učila International – Felix, tu pa so tudi žar, set za peko na žaru in nagrada, ki jo podeljuje Meso Kamnik, nekaj lepih stvari pa smo dodali še v našem uredništvu. Vse jima je bilo všeč »Nagrado bom delila z nečakinjama,« je povedala Maja, medtem ko sta si deklici Ella in Lina skupaj s sestrično Saro z veseljem ogledovali, kako se polni miza pred družinsko hišo. Na vprašanje, kaj iz paketa jima je najbolj všeč, sta nečakinji složno odgovorili: »Vse!«Lina, ki je pravi knjižni molj, je teti že namignila, da bi rada dobila knjige, mlajši Elli pa bodo namenjeni mali Danini sokovi. »Zagotovo bomo obdržali žar, saj nameravam pripraviti piknik. Obdržali bomo radensko in nekaj sokov pa tudi brisača je zelo lepa in bo kar moja. Eno kremo za sončenje bom podarila nečakinjama, druga bo moja, pravično pa bomo razdelili tudi paket čipsa Chio,« je o tem, kaj bo ostalo doma in kaj bo šlo do sestrine družine, povedala Galičičeva.Kot je dejala, je zaposlena v večjem podjetju, kjer kot ekonomski tehnik opravlja pisarniška dela. V prostem času se rada sprehaja, pot pa jo – podobno kot precej prebivalcev tega dela Ljubljane – pogosto ponese na Dobeno ali na hišni hrib, Rašico. »Od doma do vrha je približno ura počasne hoje,« pojasni o priljubljeni pohodniški točki Ljubljančanov.Zelo rada ima naravo, zato ne preseneča, da je to poletje večkrat v Kranjski Gori, kjer je porabila tudi turistične bone: »V Kranjski Gori je letos poleti precej turistov, tako domačih kot tujih.«Ne spomni se, da bi že kaj zadela, zato je bila nagrade toliko bolj vesela. Veselje si z nagradno igro Poletje lahko pričarate tudi vi, a pohitite – časa imate samo še nekaj dni, kajti nagradna igra traja do 8. avgusta, ko bomo razveselili zadnjega nagrajenca v letošnji igri Poletje! Špela Ankele