Srbski zunanji minister svetoval, naj Slovenija ne dreza v občutljive teme

Srbski zunanji minister Nikola Selaković je Ljubljano opozoril, naj Srbije ne dreza tam, kjer je najobčutljivejša. S tem se je odzval na izjavo zunanje ministrice Tanje Fajon, ki je kot absurdno označila izjavo predsednika Srbije Aleksandra Vučića, da je Slovenija s priznanjem neodvisnosti Kosova narušila ozemeljsko celovitost Srbije.

»Če je kaj absurdno, je to stališče, da ima Slovenija večji in legitimnejši interes do Kosova kot Srbija,« je dejal Selaković, ki je Kosovo označil za srbsko avtonomno pokrajino. »A na podlagi sporočil, ki te dni prihajajo iz Ljubljane, bi lahko dobili vtis, da nekateri tamkajšnji politiki mislijo tako,« je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug v četrtek povedal Selaković. Poudaril je, da se je Srbija odločila, da ne bo problematizirala tega vprašanja v odnosih s Slovenijo, kar pa ne pomeni, da odobrava stališče Slovenije glede Kosova.

Srbski zunanji minister je dejal, da ne nasprotuje pravici Slovenije, da zavzame stališče glede kateregakoli vprašanja in ga obravnava kot svoj državni interes, vendar pa Slovenija prav tako ne bi smela kratiti pravice Srbiji, da ščiti svoje državne in nacionalne interese. Opozoril je še, da je treba pokazali tudi malo diplomatskega takta in ne drezati v Srbijo tam, kjer je najobčutljivejša, saj je to po njegovih besedah minimum spodobnosti za nekoga, ki želi negovati partnerske odnose s Srbijo.

Vučić je v soboto po srečanju s Pahorjem v Beogradu na vprašanje, če se bo Srbija pridružila evropskim sankcijam proti Rusiji zaradi napada na Ukrajino, odgovoril, da bo imela Srbija obvezo sledenja skupni zunanji in varnostni politiki EU tik pred članstvom v povezavi.

»Kako naj pojasnim državljanom, da bomo uvedli sankcije proti Rusiji, ki ni kršila ozemeljske celovitosti Srbije, ne pa proti Sloveniji, ki je to storila,« je ob tem pripomnil Vučić. Spomnil je na dejstvo, da je Slovenija priznala Kosovo, kar je po srbskem prepričanju kršitev mednarodnega prava, ustanovne listine ZN in resolucije Varnostnega sveta ZN 1244. Vučić je dodal, da je Slovenijo navedel zgolj kot primer in da ima Srbija s Slovenijo dobre odnose, enako pa bi lahko rekel tudi za druge države, kot so denimo ZDA, Nemčija ali Francija.

»Srbski strani smo sporočili, da smo močno presenečeni nad izjavami predsednika Vučića,« so v ponedeljek sporočili s slovenskega zunanjega ministrstva, potem ko so na pogovor poklicali veleposlanico Srbije v Sloveniji Zorano Vlatković. V Beogradu je o tem na srbskem zunanjem ministrstvu pogovor imel slovenski veleposlanik Damjan Bergant.

Na ministrstvu so dodali, da so znova predstavili stališče Slovenije glede Kosova, ki ga je uradna Ljubljana priznala kot samostojno in neodvisno državo, še vedno pa pričakujejo nadaljevanje dosedanje dinamike sodelovanja s Srbijo.