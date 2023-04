Srbski predsednik Vučić ne more iz svoje kože, Hrvate je spet provociral

V Jasenovcu je potekala komemoracija ob 78. obletnici pobega zadnjih jetnikov iz tega ustaškega taborišča, ki se je je udeležil hrvaški državni vrh, med drugim predsednik vlade Andrej Plenković in predsednik Zoran Milanović.

Istočasno, ko so najvišji hrvaški uradniki na uradni komemoraciji v Jasenovcu poklonili žrtvam ustaškega režima, sta vladi Srbije in Republike srbske organizirali svojo komemoracijo na območju Donje Gradine v Bosni in Hercegovini. Od januarja 1942 so ustaši v bližini te vasi na bregu Save v Bosni in Hercegovini izvajali množične likvidacije taboriščnikov.

Srbski presednik potožil, da je »neprimeren«

Osrednji govornik je bil srbski predsednik Aleksandar Vučić, ki je potožil, da so mu kot »neprimernemu« prepovedali odhod v spominski kompleks v Jasenovcu, zato je v nedeljo prispel v Donjo Gradino.

»Moraš biti na strani morilcev, da vstopiš v to svetišče (Jasenovac),« je dejal Vučić in napovedal, da bodo oblasti Republike Srbske in Srbije zato zgradile svoj spominski center v Donji Gradini, da bodo tja lahko prihajali neovirano.

Kot je znano, so lani Vučiću prepovedali vstop na Hrvaško, ker je nameraval iti v Jasenovac na zasebni obisk, in to brez brez kakršne koli najave hrvaškim oblastem.