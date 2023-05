Srbska vojska ostaja na najvišji stopnji pripravljenosti

Srbske oborožene sile po nemirih, ki so v petek izbruhnili na severu Kosovu, ostajajo v najvišji stopnji bojne pripravljenosti, so sklenili na seji sveta za nacionalno varnost v Beogradu. Natovo misijo Kfor so obtožili, da ne opravlja svojega dela. Nato pa je v odzivu pozval k umiritvi napetosti na Kosovu.

Na zasedanju sveta so kosovskega premierja Albina Kurtija obtožili brutalne uporabe sile in in njegovih sil proti srbskemu ljudstvu. Kritični so bili tudi do misije zveze Nato na Kosovu (Kfor), ki so jo obtožili, da svojega dela ne opravlja v skladu z resolucijo VS ZN 1244 in vojaško-tehničnim sporazumom iz Kumanova.

V luči dogajanja so se dogovorili o vseh potrebnih varnostnih ukrepih namenjenih krepitvi obrambne zmogljivosti Srbije, so sporočili iz vlade.

Načelnika generalštaba srbske vojske Milana Mojsilovića so pooblastili za vzdrževanje neposrednih stikov s poveljnikom Kforja, da bi zagotovili izpolnjevanje mandata Natove misije v skladu z ustreznimi akti ZN. »Srbija ostaja neomajna pri zaščiti svojih ljudi,« so zapisali v izjavi za javnost.

Poleg načelnika so se zasedanja sveta udeležili tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić, premierka Ana Brnabić, zunanji minister Ivica Dačić, obrambni minister Miloš Vučević, notranji minister Bratislav Gašić, pravosodna ministrica Maja Popović, direktor varnostno-obveščevalne agencije Bia Aleksandar Vulin in direktor srbskega urada za Kosovo Petar Petković.

Nemiri na severu Kosova so izbruhnili v petek, ko so srbski prebivalci poskušali županom, etničnim Albancem, preprečiti vstop v občinske stavbe v krajih Zubin Potok, Leposavić in Zvečan. Kosovska policija je novim županom pomagala prevzeti položaje v občinskih stavbah, pri tem je uporabila solzivec in šok bombe, več ljudi pa je bilo poškodovanih.

Tiskovna predstavnica Nata Oana Lungescu je na Twitterju vse kosovske institucije pozvala k takojšnji umiritvi napetosti in reševanju nesoglasij z dialogom. Dodala je, da Kfor ostaja pozoren na razmere v Kosovu in si bo še naprej prizadeval zagotoviti varno okolje v skladu z mandatom VS ZN.

Na razmere na Kosovu so se ostro odzvale tudi Nemčija, Francija, Italija, Velika Britanija in ZDA. »Obsojamo odločitev kosovske policije, ki kljub našim pozivom k zadržanosti na silo vdira v občinske prostore na severu Kosova,« je zapisano v skupni izjavi zunanjih ministrstev. Države so prav tako izrazile zaskrbljenost zaradi dviga stopnje pripravljenosti srbske vojske na najvišjo raven.

Tiskovni predstavnik visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU Peter Stano je obsodil spopade na Kosovu in obžaloval napade na patrulje civilne misije EU Eulex. Predsedujoči Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) in makedonski zunanji minister Bujar Osmani pa je pozval k umiritvi razmer in dejal, da je Ovse pri tem pripravljena pomagati.

Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova je za stopnjevanje napetosti na Balkanu obsodila Kosovo, ZDA in Evropsko unijo ter poudarila, da zaskrbljeno spremlja razmere na severu Kosova.

»Ostro obsojamo provokativne korake Prištine, ki ogrožajo varnost celotnega Balkana in za katere sta odgovorni tudi ZDA in EU,« je opozorila in dodala, da so se zahodne države prepozno odločile obsojati dejanja Kosova.

Kurti je medtem izjavil, da Priština sicer razume zaskrbljenost svojih mednarodnih partnerjev, vendar bi vsaka druga možnost pomenila neizpolnjevanje ustavnih obveznosti. »Pozivam vse, zlasti državljane kosovskih Srbov, da sodelujejo z novimi župani in njihovimi kabineti, ki bodo večetnični, večkulturni in večjezični,« je zapisal na Facebooku.