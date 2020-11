Srbija zavita v črno: poglavar Cerkve izgubil bitko z virusom

Med več kot 1,3 milijona žrtve po svetu, ki jih je terjal novi koronavirus, od danes zjutraj sodi tudi poglavarja Srbske pravoslavne cerkve patriarh(90).Irenej je bil pozitiven na sars-cov-2 4. novembra. Naslednjega dne so ga sprejeli v covid bolnišnico v Beogradu, kjer se mu je v sredo zvečer stanje naglo poslabšalo. Priključili so ga na aparate, ki so ga ohranjali pri življenju, bitko pa je danes zjutraj izgubil, poročajo srbski mediji.Irinej se je rodil kotv vasi Vidova pri Čačku 28. avgusta 1930. Z ustoličenjem januarja 2010 je postal 45. vrhovni poglavar Srbske pravoslavne cerkve in niški episkop.V začetku novembra se je Irinej udeležil pogreba vplivnega vodje Srbske pravoslavne cerkve v Črni gori metropolita, ki je umrl za posledicami covida 19. Tedaj so med množico žalujočih le redki nosili masko, številni pa so poljubljali truplo pokojnega. Kamere so ujele tudi vernike, ki so iz istega keliha prejemali obhajilo.Preberite tudi:Po vrnitvi s pogreba se je Irinej testiral na novi koronavirus, šlo naj bi za redno testiranje. Sprva ni kazal simptomov in se je počutil dobro, so sporočili iz SPC.V Srbiji je zaradi covid 19 po uradnih podatkih umrlo 1.110 ljudi, potrdili pa so 104 tisoč okužb.