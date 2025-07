Srbija spet gori! Avto trčil v protestnike, policija aretirala študente (FOTO in VIDEO)

Srbija znova vre. V Beogradu in drugih srbskih mestih se tako že peti dan nadaljujejo protestne blokade križišč. Tako bodo Beograd, Novi Sad in Niš danes v popolni blokadi. To napovedali študenti ponoči na velikih zborovanjih. Tako so se zjutraj začele prometne blokade v vseh večjih mestih Srbije - v Novem Sadu od 6. ure zjutraj, v Čačku ob 6.30, v Beogradu, Nišu Kragujevcu in Novem Pazarju od 7. ure zjutraj.

Študenti v blokadah fakultet in na ulicah vztrajajo od zrušenja nadstreška na prenovljeni železniški postaji v Novem Sadu, ki je 1. novembra lani zahtevalo 16 življenj. Srbske oblasti, ki za proteste krivijo tudi tujino, so v minulih mesecih za organizacijo protestov že obtoževale hrvaške študente.

Tako je tramvajski promet v Beogradu zaradi blokad že ustavljen, vsa vozila pa so umaknili v garaže, dokler ne bodo izpolnjeni pogoji za njihovo vrnitev v promet, so za Tanjug povedali v GSP.

Zgodili so se že prvi incidenti

Blokade potekajo tako, da državljani počasi prečkajo križišča ali prehode za pešce in blokirajo promet. Do sedaj so aretirali več protestnikov in študentov, je navedla Nova.rs. Poročajo že tudi o prvih incidentih. Tako je

taksist trčil v ljudi in občana na pokrovu motorja vozil približno 200 metrov,

poroča N1.

FOTO: Amir Hamzagic Reuters

FOTO: Oliver Bunic Afp

Protestnike pred posledicami svari predsednik Aleksandar Vučić. Vučić je državljane že v četrtek prosil, naj »ne uničujejo Srbije«, saj je »tisti, ki si tega želijo, ne morejo premagati«. V odzivu na poziv k popolni blokadi, je posvaril, da gre za huda kazniva dejanja. Dejal je še, da se država izogiba uporabi sile ter da želi omogočiti svobodo govora in pravico do zbiranja, a da »tovrstnega nasilja ne more in ne sme dovoliti, saj potem ne bi bila več država«.

EU poziva Beograd k preiskavi obtožb o prekomerni uporabi sile nad protestniki

Evropska unija je sicer v četrtek ostro obsodila vsa sovražna in nasilna dejanja v Srbiji ter oblasti v Beogradu pozvala k pregledni in hitri preiskavi obtožb, da je srbska policija uporabila prekomerno silo nad protestniki. Izpostavila je spoštovanje pravice do mirnih protestov, svobode izražanja in zborovanj.