Srbija se zapira, od polnoči zaprto vse, razen trgovin, lekarn in bencinskih črpalk

Krizni štab v Srbiji je sprejel odločitev o zaprtju države, tako kot pretekli konec tedna, bodo od jutri, torej od polnoči pa vse do ponedeljka, odprte le trgovine z živili, lekarne in bencinske črpalke. Državne ustanove, pošte, banke in proizvodni obrati bodo sicer še naprej delovali.



Srbska premierka Ana Brnabić je na tiskovni konferenci napovedala, da ne bo uvedena policijska ura ali prepoved gibanja, a je do ponedeljka pozvala k maksimalni disciplini. »To je kompromisna rešitev, dolgo smo se pogovarjali. Trudimo se najti čim boljše ravnovesje med zaščito zdravstvenih delavcev, zaščito delovnih mest ter podporo gospodarstva in duševnega zdravja države,« je dejala Brnabićeva in dodala, da si prizadevajo za nadaljnje povečanje zmogljivosti testiranja.



Poudarila je, da bodo vrtci in šole še naprej delovali, vendar bodo nižji razredi osnovne šole od ponedeljka verjetno imeli pouk preko spleta. Ob tem je dodala, da upa, da bo množično cepljenje prineslo rezultate ter da je Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, s Kitajske naročil še en kontingent cepiv, ki naj bi prispel do konca meseca in da bodo do konca leta prejeli še 60.000 odmerkov cepiva Pfizerja.

