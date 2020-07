Srbija na poti v absolutizem

Skoraj dvajset let po tistem, ko so 5. oktobra 2000 množični protesti v Beogradu odnesli režim Slobodana Miloševića in je bilo konec vladavine srbskega vožda, kot so ga imenovali vse od konca 80. let, ko je prevzel popolno oblast v Srbiji in bistveno prispeval k moriji, ki je sledila razpadu Jugoslavije leta 1991, država dobiva novega vožda. Predsednik Aleksandar Vučić je že vse od leta 2014, ko je prvič postal predsednik srbske vlade, še posebno pa po letu 2017, ko je na aprilskih volitvah unovčil svojo priljubljenost in premočno zmagal že v prvem krogu, vztrajno izpopolnjeval svojo vlogo oblastiželjnega in občasno ...