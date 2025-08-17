NAPETO

Srbija gori! Prostori Vučićeve stranke zažgani, protestnikom poslal srhljivo sporočilo (FOTO in VIDEO)

V več srbskih mestih so v soboto zvečer potekale nove protivladne demonstracije.
Fotografija: FOTO: Djordje Kojadinovic Reuters
FOTO: Djordje Kojadinovic Reuters

M. U.
17.08.2025 ob 08:19
M. U.
V več srbskih mestih so v soboto zvečer potekale nove protivladne demonstracije. V mestu Valjevo je skupina ljudi s pirotehniko napadla prostore vladajoče Srbske napredne stranke (SNS). Po navedbah oblasti je policija aretirala najmanj 18 ljudi. Srbski predsednik Aleksandar Vučić pa opozarja, da nasilje v državi postaja vse bolj izrazito.

Množični protivladni protesti pod vodstvom študentov so se v Srbiji začeli po padcu nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu 1. novembra lani, ki je zahteval 16 življenj. Protestniki zahtevajo politično in kazensko odgovornost za nesrečo, ker oblasti niso izpolnile njihovih zahtev, pa tudi predčasne parlamentarne volitve.

Oblasti proteste označujejo za barvno revolucijo in poskus destabilizacije države, krivdo zanje pa pripisujejo tudi tujim vplivom in opoziciji. V zadnjih dneh je bilo med demonstracijami več deset ljudi ranjenih in aretiranih.

FOTO: Uros Arsic Afp
FOTO: Djordje Kojadinovic Reuters
FOTO: Djordje Kojadinovic Reuters

»Največ incidentov oziroma kršitev javnega reda se je odvilo v Valjevu, Beogradu in Novem Sadu. V Valjevu so bili porušeni in požgani prostori Srbske napredne stranke. Na srečo v njih ni bilo nikogar,« je povedal notranji minister Ivica Dačić in dodal, da so bili med demonstracijami poškodovani tudi prostori mestne uprave, sodišča in tožilstva v Valjevu.

image_alt
Kaos v Srbiji: demolirali prostore stranke, letele bakle in steklenice, poslanec ves krvav (FOTO in VIDEO)

Po navedbah ministra je bil med protesti ranjen policist, aretiranih pa najmanj 18 ljudi, navaja srbska tiskovna agencija Tanjug.

Vučić: Maske so padle

Vučić je medtem v odzivu na demonstracije izjavil, da so »maske padle«. »Njihova živčnost narašča. Histerija narašča, nasilje pa postaja vse bolj izrazito, ker nimajo kaj drugega ponuditi,« je še dejal glede protestov.

image_alt
Panika v prostorih stranke med prenosom v živo: »Pištola! Tam je pištola!« (VIDEO)

Ob tem je poudaril, da bo država obnovila poškodovane pisarne tožilstva, sodišča in strank. Prav tako je obljubil, da bodo storilci odgovarjali za svoja dejanja, navaja srbski portal N1.

 

Več iz te teme:

Srbija Aleksandar Vučić policija protesti Beograd policisti

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

