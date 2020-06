Srbija, BiH in Severna Makedonija: po najmanj 90 novih okužb in žrtve

Zaradi covida-19 umrlo še devet bolnikov

Iz Srbije, Severne Makedonije ter Bosne in Hercegovine danes poročajo o najmanj 90 novih primerih okužbe z novim koronavirusom. V BiH so jih v zadnjih 24 urah potrdili 93, kar je največ od maja, v Srbiji 96. V Severni Makedoniji je ob 90 novih okužbah zaradi covida-19 v enem dnevu umrlo še devet ljudi.Od maja, ko so v BiH začeli rahljati ukrepe proti širjenju novega koronavirusa, v državi narašča število okužb, danes pa so v tem obdobju potrdili največ novih okužb v enem dnevu. Potrdili so jih 93, od tega v Republiki srbski 60, kjer so testirali 376 ljudi. Največ okužb so znova potrdili v Sarajevu, in sicer 15, v Banjaluki 10. Zaradi covida-19 je umrla še ena oseba.V Srbiji, kjer so v nedeljo potekale parlamentarne in lokalne volitve, danes poročajo o 96 novih primerih okužbe, skupno 12.990. Zaradi covida-19 je umrla še ena oseba, skupno 262.V Severni Makedoniji, kjer se od začetka meseca soočajo z novim valom okužb, so danes poročali o 90 novih okužbah, zaradi covida-19 je umrlo še devet bolnikov. Skupno so v državi potrdili 5196 primerov okužbe, umrlo je 247 bolnikov. Aktivnih okužb je še 2975, od tega kar 2534 v prestolnici Skopje.