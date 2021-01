Osramočen na začetku leta 2021: župana ujeli brez hlač (VIDEO)

Župan belgijskega Antwerpnabi se danes gotovo najraje pogreznil v zemljo, če bi se lahko. Med intervjujem za radijsko postajo je voditeljica opazila, da med javljanjem v živo ni nosil hlač.Po štirih minutah pogovora je novinarka dejala: »Bart de Wever, nekaj me je zmotilo. Nosite zelo lepo srajco, verjetno ste jo oblekli posebej za to priložnost, ker vas ljudje spremljajo prek naše aplikacije, a zdi se mi, da spodaj nosite le spodnje perilo.« Župan je začudeno pogledal in vprašal, kako to ve, potem pa se je spomnil, da sedi pred ogledalom, ki razkriva njegovo stanje. »Oh, verjetno sedim pred ogledalom. Na to nisem pomislil. No, že na začetku leta sem se osramotil. Tega še dolgo ne bom pozabil.«