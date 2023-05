Sprti strani v Sudanu z dogovorom o sedemdnevnem premirju

Voditelja sudanske vojske in paravojaških sil RSF sta se dogovorila za sedemdnevno prekinitev ognja, ki začne veljati v četrtek, je sporočilo zunanje ministrstvo v Džubi, prestolnici sosednjega Južnega Sudana. Dogovor, ki vzbuja upanje o končanju spopadov v Sudanu, je bil dosežen ob posredovanju južnosudanskega predsednika Salve Kiira.

Poveljnik sudanske vojske Abdel Fatah al Burhan in njegov namestnik Mohamed Hamdan Dagalo, ki poveljuje rivalskim Silam za hitro podporo (RSF), »sta se načelno dogovorila za sedemdnevno premirje od 4. do 11. maja«, je sporočilo zunanje ministrstvo v Džubi.

V telefonskem pogovoru

Strani sta se tudi strinjali, da bosta imenovali svoje predstavnike za mirovna pogajanja, ki bodo potekala na katerem koli kraju po njuni izbiri, so še navedli v Džubi. Datum začetka pogajanj še ni določen.

Dogovor sta sprti strani, ki sta že več tednov vpleteni v krvave spopade, dosegli v telefonskem pogovoru s Kiirom, ki je z generaloma govoril v okviru pobude vzhodnoafriškega regionalnega bloka - Medvladne agencije za razvoj (IGAD). Ta si prizadeva za končanje spopadov, k čemur sta sicer pozvali tudi Afriška unija in mednarodna skupnost.

V spopadih, ki so med vladno vojsko in silami RSF izbruhnili sredi prejšnjega meseca, je bilo doslej ubitih več kot 500 ljudi, na tisoče pa ranjenih. Okoli 50.000 prebivalcev je doslej zapustilo Sudan in se zateklo v sosednje države.

Spopadi so se nadaljevali kljub zadnji prekinitvi ognja, ki bi se iztekla v nedeljo opolnoči, a sta strani še pred iztekom naznanili dogovor o podaljšanju za 72 ur.

