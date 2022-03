Spregovorila novinarka, ki je sabotirala poročila na ruski televiziji: vse to jo je doletelo

V ponedeljek se je na spletu pojavil posnetek ženske, ki je med oddajanjem poročil na Channel 1 vstopila v kader s proukrajinskim plakatom, na katerem je pisalo ne vojni, naj protestirajo proti vojni in ne verjamejo temu, kar jim govorijo, saj da gre za propagando. Protestnica je hitro dobila ime: šlo je za novinarko, pravzaprav urednico omenjenega programa, Marino Ovsjanikovo.

Mnogi so se navduševali nad njenim pogumom, drugi pa so ob videnem stiskali zobe in se spraševali, kaj jo bo doletelo. In res je novinarka kmalu po dogodku izginila. Danes vas lahko potolažimo, da je z njo vse v najlepšem redu. Oblasti so jo namreč pridržale za kar 14 ur, dva dni pa sploh ni spala, je razkrila medijem. Prav tako naj ji ne bi dovolili dostopa do pravne pomoči, onemogočili so ji tudi stik z družino in s prijatelji.

Na koncu naj bi jo izpustili, pred tem pa ji izrekli okoli 250 evrov kazni (30.000 rubljev). A ni še znano, ali jo čaka še kakšno drugo sojenje ...