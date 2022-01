Po razkritju novih policijskih posnetkov spregovoril oče pogrešanega Mateja Periša

Policija je javnosti razkrila, s kakšnimi informacijami razpolaga v primeru pogrešanega Hrvata Mateja Periša, ki ni dočakal novoletnega praznovanja v Beogradu, saj je na zadnji dan leta zgodaj zjutraj izginil. Včeraj so javno objavili zadnje njim znane minute njegovega življenja, od 1.43, ko je zapustil klub, kjer so bili s prijatelji, do 1.52, ko se je za njim izgubila vsaka sled. Policija je razkrila tudi, da je bilo v Savi videti objekt, katerega lokacija je skladna s tisto, kjer naj bi bil tedaj telefon Mateja.

Jutarnji list je za komentar na objavo prosil Nenada Periša, očeta pogrešanega. »Videl sem rekonstrukcijo, ki jo omenjate. Iz nje zaradi pomanjkanj kamer in posnetkov ni videti trenutka, ko je zapustil klub, in morebitnega vstopa v vodo. To je poleg stika s taksistom, ki se je ustavil, in kar kaže na stanje Mateja, zame najpomembnejši trenutek. Ne glede na to, da gre za zapletene razmere, menim, da je vse opravljeno strokovno in profesionalno. Najpomembnejše je, da se iskanje nadaljuje in da končno pridemo do Mateja. Hvala vsem za zelo strokovno vodenje iskalne akcije,« je povedal Periš.