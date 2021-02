Spoštovani papež, ženske nismo le zato, da pojemo v zboru

Pred kratkim izraženi »moto proprio« sedanjega papeža, s katerim je potrdil vlogo ženske kot ministrantke in bralke beril, je mnoge presenetil. Presenetil zato, ker se nam ni zdelo omembe vredno, da je papež komentiral prakso, ki je sprejeta že leta in leta in velja za nekaj normalnega, in to skoraj v vsaki fari in vsaki državi. Preberite več na onaplus.si