Športni svet žaluje: Poslovil se je legendarni boksar, olimpijski in dvakratni svetovni prvak

V 77. letu se je poslovil sloviti boksar George Foreman, dvakratni svetovni prvak v težki kategoriji in olimpijski prvak, ki je osvojil zlato medaljo na olimpijskih igrah v Mexico Cityju leta 1968. Njegova kariera je bila polna izjemnih dosežkov ter zgodovinskih borb, ki so zaznamovale boksarsko zgodovino.

Foreman je svojo pot do svetovne slave začel ravno na omenjenih olimpijskih igrah, zlata medalja mu je namreč odprla vrata v profesionalni boks.

Pred dvema letoma na slavnostni prireditvi v Los Angelesu FOTO: Michael Tran/Afp

Kot profesionalec je Foreman dvakrat osvojil naslov svetovnega prvaka v težki kategoriji. Prvič leta 1973, ko je v znameniti borbi proti Joeju Frazierju, znani kot borba stoletja, zmagal z impresivnim nokavtom.

Najstarejši svetovni prvak

Leto pozneje se je Foreman pomeril z Muhammadom Alijem v legendarni borbi Rumble in the Jungle v Kinšasi, mestu v afriški državi Zair. Čeprav je Foreman takrat izgubil, je bil dogodek eden najbolj ikoničnih trenutkov v zgodovini boksa in oba športnika je ponesel v neslutene višave.

Pri 45 letih je postal najstarejši prvak. FOTO: Toshifumi Kitamura/Afp

Foremanova kariera je bila polna vzponov in padcev. Ko se je že upokojil, se je leta 1994 pri starosti 45 let vrnil v ring in ponovno osvojil naslov svetovnega prvaka. Tako je postal najstarejši boksar, ki je kdajkoli osvojil ta naslov.

Poleg svojih športnih dosežkov je bil Foreman znan tudi kot velik humanitarec ter izredno predan družinski človek.