Športni modni velikan ukradel dizajn?! Oblikovalec: »Globoko obžalujem« (FOTO)

Ameriški modni oblikovalec Willy Chavarria je v soboto dejal, da obžaluje, ker si je pri oblikovanju sandalov, ki jih je ustvaril skupaj z Adidasom, prisvojil tradicionalni dizajn iz južnomehiške zvezne države Oaxaca. Lokalne oblasti so se namreč pritožile, da so sandali Oaxaca Slip-On »reinterpretiran« model sandalov huarache. Skopirali so dizajn različice, ki je edinstvena za območje, kjer živi ena največjih domorodnih populacij v državi. Mehiška vlada je v petek sporočila, da od Adidasa zahteva odškodnino.

Zakon o kulturni dediščini je treba spoštovati.

»Globoko obžalujem, da si je ta dizajn prisvojil ime in da ni bil razvit v neposrednem in partnerstvu s skupnostjo Oaxace,« je Chavarria, sicer mehiškega rodu, dejal v izjavi za AFP. Chavarria je priznal, da niso upoštevali spoštljivega in sodelovalnega pristopa, ki si ga zasluži skupnost vasi Hidalgo Yalalag, ki je zaslužna za izvirni dizajn.

Skopirali so dizajn različice, ki je edinstvena za območje, kjer živi ena največjih domorodnih populacij v državi. FOTO: Vman/instagram

Mehiška vlada je v petek sporočila, da se je Adidas strinjal s srečanjem s predstavniki oblasti iz Oaxace. »Gre za kolektivno intelektualno lastnino. Odškodnino bodo morali plačati. Zakon o kulturni dediščini je treba spoštovati,« je dejala predsednica Claudia Sheinbaum na svoji redni jutranji tiskovni konferenci v petek.

Spor je najnovejši primer, ko mehiške oblasti obtožujejo velike blagovne znamke ali oblikovalce, da so brez dovoljenja uporabili domorodno umetnost ali motive iz regije; v preteklosti so podobne pritožbe vložili proti modnemu gigantu hitre mode Shein, španski Zari in luksuzni znamki Carolina Herrera.