DRŽAVA ZAHTEVA ODŠKODNINO

Športni modni velikan ukradel dizajn?! Oblikovalec: »Globoko obžalujem« (FOTO)

Mehika bo od Adidasa zaradi spornih sandalov zahtevala odškodnino. Ameriški modni oblikovalec mehiškega rodu Willy Chavarria se kesa.
Fotografija: Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum in namestnica sekretarja za kulturo Marina Nunez Bespalova sta napovedali zahtevo za odškodnino. FOTO: Presidencia De Mexico Via Reuters
Odpri galerijo
Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum in namestnica sekretarja za kulturo Marina Nunez Bespalova sta napovedali zahtevo za odškodnino. FOTO: Presidencia De Mexico Via Reuters

Ju. P.
11.08.2025 ob 15:10
Ju. P.
11.08.2025 ob 15:10

Poslušajte

Čas branja: 1:58 min.

Ameriški modni oblikovalec Willy Chavarria je v soboto dejal, da obžaluje, ker si je pri oblikovanju sandalov, ki jih je ustvaril skupaj z Adidasom, prisvojil tradicionalni dizajn iz južnomehiške zvezne države Oaxaca. Lokalne oblasti so se namreč pritožile, da so sandali Oaxaca Slip-On »reinterpretiran« model sandalov huarache. Skopirali so dizajn različice, ki je edinstvena za območje, kjer živi ena največjih domorodnih populacij v državi. Mehiška vlada je v petek sporočila, da od Adidasa zahteva odškodnino.

Zakon o kulturni dediščini je treba spoštovati.

»Globoko obžalujem, da si je ta dizajn prisvojil ime in da ni bil razvit v neposrednem in partnerstvu s skupnostjo Oaxace,« je Chavarria, sicer mehiškega rodu, dejal v izjavi za AFP. Chavarria je priznal, da niso upoštevali spoštljivega in sodelovalnega pristopa, ki si ga zasluži skupnost vasi Hidalgo Yalalag, ki je zaslužna za izvirni dizajn.

Skopirali so dizajn različice, ki je edinstvena za območje, kjer živi ena največjih domorodnih populacij v državi. FOTO: Vman/instagram
Skopirali so dizajn različice, ki je edinstvena za območje, kjer živi ena največjih domorodnih populacij v državi. FOTO: Vman/instagram

Mehiška vlada je v petek sporočila, da se je Adidas strinjal s srečanjem s predstavniki oblasti iz Oaxace. »Gre za kolektivno intelektualno lastnino. Odškodnino bodo morali plačati. Zakon o kulturni dediščini je treba spoštovati,« je dejala predsednica Claudia Sheinbaum na svoji redni jutranji tiskovni konferenci v petek.

Spor je najnovejši primer, ko mehiške oblasti obtožujejo velike blagovne znamke ali oblikovalce, da so brez dovoljenja uporabili domorodno umetnost ali motive iz regije; v preteklosti so podobne pritožbe vložili proti modnemu gigantu hitre mode Shein, španski Zari in luksuzni znamki Carolina Herrera.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

odškodnina Mehika moda sodišče adidas oblikovanje kraja modni oblikovalec sandali Oaxaca

Priporočamo

Pretep na plaži v Portorožu, a tudi na izolski plaži ni bilo mirno
V romskem naselju požar stanovanjske hiše, škode za okoli 20 tisočakov
Že mesece nihče ne prevzame dobitka v višini 37 milijonov evrov! Obrnili smo se na Loterijo Slovenije ...
Na Kvarnerju zaradi nevarne vožnje z gliserjem kaznovali 11 Slovencev

Predstavitvene informacije

 
Promo

Že naprodaj: kamnita dediščina s sodobnim srcem

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Pretep na plaži v Portorožu, a tudi na izolski plaži ni bilo mirno
V romskem naselju požar stanovanjske hiše, škode za okoli 20 tisočakov
Že mesece nihče ne prevzame dobitka v višini 37 milijonov evrov! Obrnili smo se na Loterijo Slovenije ...
Na Kvarnerju zaradi nevarne vožnje z gliserjem kaznovali 11 Slovencev

Izbrano za vas

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Že naprodaj: kamnita dediščina s sodobnim srcem

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.