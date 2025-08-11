Športni modni velikan ukradel dizajn?! Oblikovalec: »Globoko obžalujem« (FOTO)
Ameriški modni oblikovalec Willy Chavarria je v soboto dejal, da obžaluje, ker si je pri oblikovanju sandalov, ki jih je ustvaril skupaj z Adidasom, prisvojil tradicionalni dizajn iz južnomehiške zvezne države Oaxaca. Lokalne oblasti so se namreč pritožile, da so sandali Oaxaca Slip-On »reinterpretiran« model sandalov huarache. Skopirali so dizajn različice, ki je edinstvena za območje, kjer živi ena največjih domorodnih populacij v državi. Mehiška vlada je v petek sporočila, da od Adidasa zahteva odškodnino.
Zakon o kulturni dediščini je treba spoštovati.
»Globoko obžalujem, da si je ta dizajn prisvojil ime in da ni bil razvit v neposrednem in partnerstvu s skupnostjo Oaxace,« je Chavarria, sicer mehiškega rodu, dejal v izjavi za AFP. Chavarria je priznal, da niso upoštevali spoštljivega in sodelovalnega pristopa, ki si ga zasluži skupnost vasi Hidalgo Yalalag, ki je zaslužna za izvirni dizajn.
Mehiška vlada je v petek sporočila, da se je Adidas strinjal s srečanjem s predstavniki oblasti iz Oaxace. »Gre za kolektivno intelektualno lastnino. Odškodnino bodo morali plačati. Zakon o kulturni dediščini je treba spoštovati,« je dejala predsednica Claudia Sheinbaum na svoji redni jutranji tiskovni konferenci v petek.
Spor je najnovejši primer, ko mehiške oblasti obtožujejo velike blagovne znamke ali oblikovalce, da so brez dovoljenja uporabili domorodno umetnost ali motive iz regije; v preteklosti so podobne pritožbe vložili proti modnemu gigantu hitre mode Shein, španski Zari in luksuzni znamki Carolina Herrera.
Hvala, ker berete Slovenske novice.
Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.