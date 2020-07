Sporočilo v steklenici iz Anglije priplulo v ZDA

Izrazi so bolj angleški kot ameriški, prav tako tudi slovnica, pravi Todd Ricci. FOTO: Facebook

Kako dolgo je pismo potovalo, ni znano, niti kdaj je bilo napisano.

, Američan, doma v ameriški zvezni državi Rhode Island, je med sprehodom po bližnji plaži našel staro steklenico, v njej pa sporočilo. Najdba ga je seveda močno presenetila, saj tovrstna pošta že dolgo ni več v uporabi.»Steklenica je bila zagozdena med kamni, že po videzu je bila stara, saj je bilo steklo nekako valovito in v njem so bili mehurčki. Nisem mogel verjeti, da je ostala cela,« je dejal Todd, ki je po dolgotrajnem raziskovanju ugotovil, da je steklenico s pismom najverjetneje na ameriško vzhodno obalo prineslo iz Velike Britanije.»Ko sem pismo prebral prvič, nisem kaj dosti razmišljal o njem, a ni mi dalo miru in prebral sem ga še drugič in tretjič ter ugotovil, da terminologija, uporabljena v njem, ni lokalna. Raziskal sem besede in fraze, slovnico, in vse kaže na to, da je bilo pismo napisano v Angliji,« je dodal Todd, ki je razkril tudi vsebino pisma: »Naslovljeno je na neko, avtorica pa piše o bolni prijateljici. Ko je ta umrla, je ženska napisala pismo. Najbrž je Reena prav ta prijateljica in pismo je neke vrste poslovilno pismo.«Ker na njem ni navedenega datuma ali kontaktnih informacij avtorice niti ni podpisano, je Todd fotografije steklenice in pisma objavil na družabnem omrežju v upanju, da jo najde. »Res bi rad našel osebo, ki je napisala pismo, in ji ga, če je še na tem svetu, vrnil,« pravi Američan, ki bo steklenico s pismom najverjetneje vrgel nazaj v morje, če se avtor ne najde.Prvo pismo v steklenici pa naj bi odposlal že davnega leta 310 pred našim štetjem starogrški filozof in utemeljitelj botanike. Z njim je želel potrditi ali ovreči svojo teorijo, da se Sredozemsko morje napaja z vodo iz Atlantika. V morje je zato vrgel več sporočil, zapečatenih v steklenice, da bi videl, kje bodo končala, ter upal, da mu bodo ljudje, ki bi jih našli, odpisali. To se sicer ni zgodilo, a so njegovo metodo za preučevanje morskih tokov znanstveniki uporabljali še v 19. in začetku 20. stoletja.