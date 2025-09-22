Sporočilo Marti Kos: »Mi se ne vtikamo v slovenske učbenike, vi se ne vtikajte v srbske«

Vodja srbske SNS in svetovalec predsednika Republike Srbije Miloš Vučević je ob odzivu Marte Kos na spremembe Zakona o učbenikih izjavil, da se Srbija ne vmešava v slovenske učbenike in da se tudi drugi ne bi smeli v srbske.»Vesel sem, da v tem segmentu padajo maske. Vidite, kako velik odpor obstaja do nacionalnih učbenikov, potem ko je država povedala, da bo za srbski jezik, predmet Svet okoli nas, glasbo, zgodovino, geografijo, sama izdajala učbenike.

Za vse drugo se lahko tekmuje, za to pa država ne dovoli, saj neposredno vpliva na vzgojo in izobraževanje generacij, ki bodo vodile državo. Da otroci ne pozabijo, da so najvišji vrhovi v Srbiji na Šar planini in Prokletijah. Da nam ne izrinejo cirilice, da nam ne izbrišejo srbskih pisateljev, pa tudi tujih,« je dejal Vučević za TV Pink in dodal: »Mi se ne vtikamo v slovenske učbenike, zato se ne vtikajte niti v srbske.«

Sporni zakon o učbenikih

Spremembe Zakona o učbenikih, po katerih bo država Srbija izključno sama izdajala učbenike za nacionalne predmete (srbski jezik, zgodovina, geografija, naravoslovje, glasbena in likovna vzgoja …), so sprožile številne odzive v javnosti, še posebej pri zasebnih založnikih.

Evroposlanci Daniel Freund in Daniel Caspary so o tem pisali evropski komisarki za širitev Marti Kos, ki je v odgovoru sporočila, da je vprašanje osebno naslovila pri srbskih oblasteh in da Evropska komisija zaskrbljeno spremlja razvoj dogodkov, zlasti v okviru poglavij o konkurenci, kulturi in pravni državi v procesu pristopa Srbije k EU.

»»Evropska komisija in jaz osebno z veliko pozornostjo spremljamo ta razvoj dogodkov. Osebno sem to vprašanje naslovila pred srbskimi oblastmi, vključno z našo zaskrbljenostjo glede morebitnega vpliva predloga amandmajev na konkurenco. Komisija bo še naprej pozorno spremljala ta dogajanja v kontekstu pristopa Srbije k EU, zlasti v zvezi s poglavjem 8 o politiki konkurence, poglavjem 26 o izobraževanju in kulturi ter poglavjem 23 o pravosodju in temeljnih pravicah,« je zapisano v odgovoru Marte Kos.

Kritiki zakona opozarjajo, da gre za poskus države, da si znova zagotovi monopol nad šolskimi učbeniki, kar lahko omeji konkurenco in zniža kakovost izobraževanja. Založniki menijo, da uvedba nacionalnega paketa učbenikov »nasilno ustavlja delo izobraževalnih založb in ne spodbuja kakovosti, konkurenčnosti in razvoja«.