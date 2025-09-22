  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje
Enigmatika

Novice

SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

Kronika

DomaNa tujem

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in film

Ona

Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Bizarno

Šport

TekmeOdmeviTimeout

Bralci

Pošljite predloge in fotografije

Horoskop

Nedeljske novice

Polet

Suzy

IZ SRBIJE

Sporočilo Marti Kos: »Mi se ne vtikamo v slovenske učbenike, vi se ne vtikajte v srbske«

Evropska komisarka je v odgovoru na pismo evroposlancev sporočila, da z veliko pozornostjo spremljajo spremembe srbske zakonodaje o učbenikih in da je vprašanje osebno naslovila pri srbskih oblasteh.
Marta Kos. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo
Marta Kos. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo
N. Č.
 22. 9. 2025 | 20:07
A+A-

Vodja srbske SNS in svetovalec predsednika Republike Srbije Miloš Vučević je ob odzivu Marte Kos na spremembe Zakona o učbenikih izjavil, da se Srbija ne vmešava v slovenske učbenike in da se tudi drugi ne bi smeli v srbske.»Vesel sem, da v tem segmentu padajo maske. Vidite, kako velik odpor obstaja do nacionalnih učbenikov, potem ko je država povedala, da bo za srbski jezik, predmet Svet okoli nas, glasbo, zgodovino, geografijo, sama izdajala učbenike.

Za vse drugo se lahko tekmuje, za to pa država ne dovoli, saj neposredno vpliva na vzgojo in izobraževanje generacij, ki bodo vodile državo. Da otroci ne pozabijo, da so najvišji vrhovi v Srbiji na Šar planini in Prokletijah. Da nam ne izrinejo cirilice, da nam ne izbrišejo srbskih pisateljev, pa tudi tujih,« je dejal Vučević za TV Pink in dodal: »Mi se ne vtikamo v slovenske učbenike, zato se ne vtikajte niti v srbske.«

Sporni zakon o učbenikih

Spremembe Zakona o učbenikih, po katerih bo država Srbija izključno sama izdajala učbenike za nacionalne predmete (srbski jezik, zgodovina, geografija, naravoslovje, glasbena in likovna vzgoja …), so sprožile številne odzive v javnosti, še posebej pri zasebnih založnikih.

Evroposlanci Daniel Freund in Daniel Caspary so o tem pisali evropski komisarki za širitev Marti Kos, ki je v odgovoru sporočila, da je vprašanje osebno naslovila pri srbskih oblasteh in da Evropska komisija zaskrbljeno spremlja razvoj dogodkov, zlasti v okviru poglavij o konkurenci, kulturi in pravni državi v procesu pristopa Srbije k EU.

»»Evropska komisija in jaz osebno z veliko pozornostjo spremljamo ta razvoj dogodkov. Osebno sem to vprašanje naslovila pred srbskimi oblastmi, vključno z našo zaskrbljenostjo glede morebitnega vpliva predloga amandmajev na konkurenco. Komisija bo še naprej pozorno spremljala ta dogajanja v kontekstu pristopa Srbije k EU, zlasti v zvezi s poglavjem 8 o politiki konkurence, poglavjem 26 o izobraževanju in kulturi ter poglavjem 23 o pravosodju in temeljnih pravicah,« je zapisano v odgovoru Marte Kos.

Kritiki zakona opozarjajo, da gre za poskus države, da si znova zagotovi monopol nad šolskimi učbeniki, kar lahko omeji konkurenco in zniža kakovost izobraževanja. Založniki menijo, da uvedba nacionalnega paketa učbenikov »nasilno ustavlja delo izobraževalnih založb in ne spodbuja kakovosti, konkurenčnosti in razvoja«.

Več iz teme

Marta KosSlovenijašolaučbenikiMiloš Vučević
ZADNJE NOVICE
21:09
Kronika  |  Doma
TRČILO VEČ VOZIL

Grozljiva nesreča pri Kopru: tovornjak trčil v hišo, ena oseba življenjsko ogrožena

V nesreči je bila udeležena še voznica osebnega vozila, ki je takrat pripeljala nasproti.
22. 9. 2025 | 21:09
21:08
Bizarno
»TA ČLOVEK JE NEDOTAKLJIV!«

Razkrita srhljiva spolna izkoriščanja, še hujša od vsega doslej znanega

Mlade ženske iz Ugande so mislile, da bodo v Dubaju delale v supermarketih ali hotelih, a jih je mreža prisilila v prostitucijo.
22. 9. 2025 | 21:08
21:00
Suzy
ZVEZDE INSTAGRAMA

Melani Mekicar: življenje je zabava (Suzy)

Da bi si v miru pogledali vse objave voditeljice in plesalke, si morate vzeti konkreten oddih.
22. 9. 2025 | 21:00
20:58
Ona  |  Astro
ASTRO

Zvezdni odsev: iskanje ravnovesja pod vplivom tehtnice

Astrološki vpogled za 23. september 2025.
Delo UI22. 9. 2025 | 20:58
20:52
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Jesen prinaša mraz, cene ogrevanja pa že burijo duhove! Na Koroškem plačajo dvakrat več kot v Velenju

Agencija za energijo je primerjala cene daljinskega ogrevanja v osmih slovenskih mestih.
22. 9. 2025 | 20:52
20:24
Šport  |  Odmevi
NOGOMET

Po dveh porazih menjali trenerja, bo Argentinec dvignil Olimpijo?

Igralsko kariero je zaključil v Andori, kjer se je tudi začela njegova trenerska pot.
22. 9. 2025 | 20:24

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Zavarovanje

Leto negotovosti: čez noč izginilo 93 % prihodkov, vseeno sledila rast

Ukinitev dopolnilnega zavarovanja in preobrazba sta Vzajemno potisnili pred velik izziv, a vseeno se je izpad 93 % prihodkov končal z rastjo, digitalnim pospeškom in jasnimi načrti.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

»Čist zrak je osnovna dobrina, brez katere ne moremo«

Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
Promo
Novice  |  Slovenija
DODATNO ZAVAROVANJE

Več kot 7.600 podjetij ve, da plača ni več dovolj. Kaj pa vaše?

Zadovoljni in zvesti zaposleni so srebrnina vsakega podjetja. Plača je temeljni element nagrajevanja, vendar ne zadostuje več za zadrževanje najboljših kadrov.
22. 9. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

Zaposleni so pod večjim pritiskom, večja je negotovost

Zanesljiv dostop do zdravnikov postaja eden najbolj cenjenih zaposlitvenih privilegijev.
3. 9. 2025 | 15:16
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Dogodek

Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 13:31
Promo
Novice  |  Slovenija
SI-ALARM

Testiranje sistema SI-ALARM: 27. septembra boste prejeli opozorilno sporočilo

Na ta dan bomo vsi uporabniki mobilnih telefonov v Sloveniji prejeli testno opozorilno sporočilo.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:08
PromoPhoto
Ona  |  Svetovalnica
SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
15. 9. 2025 | 08:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Kako lahko vaše podjetje prihrani več kot 300 evrov na leto za elektriko?

Mala podjetja lahko prihranijo več kot 300 evrov letno. Petrol ponuja enoletno vezavo akcijske cene in preprosto pot do stabilnejših stroškov poslovanja.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 07:55
Promo
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 14:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Kako SIQ slovenskim podjetjem odpira vrata na svetovne trge

Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
16. 9. 2025 | 09:53
Promo
Ona  |  Stil
AVTOMOBILIZEM

Kako prihraniti pri gorivu?

V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:23
Promo
Ona  |  Svetovalnica
KLIMATSKA NAPRAVA

Končno udobje brez hrupa

Ko pomislimo na klimatsko napravo, si večina najprej predstavlja poletno vročino in prijetno hlajenje.
19. 9. 2025 | 12:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Kako najhitreje do poslovnega kredita?

Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 09:07
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:24
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Preverite svoj prihranek

Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
18. 9. 2025 | 10:25
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 09:06
Promo
Ona  |  Svetovalnica
WINDOWS

Licenca za vrhunski paket, ki nikoli ne poteče

Microsoftova orodja za produktivnost, kot sta Word in Excel, uporabljajo šole in podjetja po vsem svetu, kar pomeni, da je dostop do njih ključnega pomena.
18. 9. 2025 | 13:59
Promo
Ona  |  Izlet
NAMIG ZA IZLET

Brezmejna zabava v Novi Gorici tudi z Magnificom

Doživite Novo Gorico na popolnoma nov način – ob okusih, ki brišejo meje, vrhunskih vinih, kuharskih šovih in nepozabni glasbi pod zvezdami.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:38
Promo
Ona  |  Svetovalnica
TALNE OBLOGE

Katera talna obloga je prava za vaš dom?

Izbira prave talne obloge je ključna za udobje, estetiko in funkcionalnost doma, zato je pametno o njej skrbno premisliti.
22. 9. 2025 | 08:33
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 10:08
PromoPhoto
Ona  |  Svetovalnica
BIVANJE

Okna, ki prepuščajo do dvakrat več dnevne svetlobe

Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
15. 9. 2025 | 11:26
Promo
Novice  |  Slovenija
Kultura

Zima v tonih 9. Zimskega festivala

Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
GIBANJE

V sredo bo vsa Slovenija ob 10.30 prekinila delo

Raziskave potrjujejo, da že zmerna telesna dejavnost zmanjša bolniške odsotnosti, izboljša počutje in poveča produktivnost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice16. 9. 2025 | 15:15
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki