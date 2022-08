Sporno ravnanje: deskala sta po Benetkah

Gondola in vodni taksi jima očitno ne dišita, raje sta se podala na desko na električni pogon in se tako podila po znamenitih kanalih sredi italijanskega zgodovinskega in kulturnega bisera. In to ne enkrat, adrenalinski šport po Benetkah jima očitno nadvse diši, tamkajšnji župan, povsem razjarjen, pa je sklenil nepridipravoma priti na sled, tudi s pomočjo javnosti. Po nekajdnevni akciji so možje postave le izsledili lumpa ter jima zaplenili deski, čaka ju tudi kazen za kršenje javnega reda in miru.

V mestu so predvidene stroge kazni za nespodobno vedenje.

Župan Luigi Brugnaro, ki slovi po neprizanesljivih obračunih s kršitelji mestnega reda, je ob prvi objavi tistemu, ki bo identificiral deskarja, obljubil večerjo, ni pa še znano, ali so policisti sami odkrili nepridiprava ali jim je kdo pomagal z namigom. Kakor koli že, posnetek deskarjev je zakrožil po družabnih omrežjih in sprožil številne odzive, skoraj vsi pa so bili soglasni, da je takšno zganjanje hrupa oz. ravnanje v italijanskem kulturnem središču, in to sredi turistične sezone, povsem neprimerno. Deskarja sta naletela tudi na nekaj podpornikov, ki so ocenili, da je njuno prevozno sredstvo nadvse praktično in glede na vrtoglave cene, ki jih zaračunava javni prevoz, predvsem smiselno.

Toda mestna oblast je neomajna: Benetke vsako leto obiščejo milijoni, zato se morajo reda in pravil držati vsi, sicer bo v tako dragocenem, a krhkem središču izbruhnil kaos, bogata dediščina pa bo šla po zlu. Mesto zato zaposluje tudi t. i. angele dostojanstva, ki predvsem med pestro sezono nadzorujejo ulice in kanale ter opozarjajo morebitne kršitelje, ki največkrat smetijo, se sprehajajo zgoraj brez, se sončijo na prepovedanih površinah ali pa se kopajo v kanalih, za nespodobno ravnanje pa morajo globoko seči v žep. Kot smo že poročali, bodo zaradi vse večjega obiska in navala po koncu protikoronskih omejitev uvedli vstopnino za mesto.