Sporne tetovaže: tudi navijač Reala v zaporu zaradi tatuja

V ZDA v teh dneh še vedno odmevajo množične kršitve človekovih pravic, ker država po ukazu predsednika Donalda Trumpa po sporni zakonodaji proti tujim sovražnikom s konca 18. stoletja v zloglasne zapore v Salvador izganja domnevne člane tolp.

Zakonodaja je bila nazadnje uporabljena leta 1942, ko je država vse, ki so bili označeni za grožnjo nacionalni varnosti, preselila v koncentracijska taborišča. Tam se je okoli 120.000 ljudi znašlo zgolj zato, ker so bili japonskega rodu, dve tretjini je bilo državljanov ZDA. Sramota, ki se jo je odločil ponoviti Trump, se je zgodila kljub odločitvi sodišča, ki mu je to prepovedalo.

Sporne tetovaže

Da člani tolp spadajo v zapor, bi se najbrž strinjal marsikdo, a ZDA tja izganjajo ljudi, za katere sami brez sodnih postopkov ocenijo, da so člani tolp in ki niso bili obsojeni zaradi nobenega kaznivega dejanja. Poleg tega je tam obtičalo cel kup migrantov iz Venezuele, ki so bili prepričani, da se bodo vrnili v svojo domovino. Odvetniki in svojci Venezuelcev, ki so končali v Salvadorju, verjamejo, da so bili moški napačno označeni kot člani tolp in teroristi zgolj zaradi svojih tetovaž.

Jhon Chacin, poklicni tetovator, ima na svoji koži upodobljene cvetlico, uro, sovo, lobanje in imena družinskih članov. Oktobra lani so 35-letnika aretirali na mehiški meji zaradi nezakonitega vstopa v Združene države, je poročala AFP. Prejšnji konec tedna pa so ga po več dneh brez stika svojci prepoznali v posnetku obritih in vklenjenih zapornikov v strogo varovanem zaporu v Salvadorju. Je le eden od 238 moških, ki so bili razglašeni za člane venezuelske kriminalne združbe Tren de Aragua (TdA), ki jo ZDA obravnavajo kot teroristično organizacijo.

V zloglasni ječi so pristali tudi domnevni člani venezuelske tolpe. FOTO: Secretaria De Prensa De La Presi Via Reuters

»Nikoli ni bil kaznovan, nikoli ni bil aretiran,« je povedala njegova sestra Yuliana. V ameriškem centru za pridržanje mu je pred deportacijo imigracijski agent rekel, da pripada kriminalni tolpi, ker ima veliko tetovaž.

Triindvajsetletni Edwuar Hernandez Herrera je leta 2023 prispel v ZDA. Po besedah njegove matere Yarelis Herrera ima štiri tetovaže – imeni matere in hčerke, sovo na podlakti in klasje na prsih –, kar je bilo dovolj, da se je znašel v zaporu. Ringo Rincon ima devet tetovaž, med drugim uro z urami rojstva sina in hčerk, je razkrila njegova žena Roslyany Camano.

V Salvador so izgnali kup Venezuelcev, ki nimajo kazenske evidence.

Čeprav celo v imigracijski službi priznavajo, da mnogi izgnani nimajo kazenske evidence, na ministrstvu za domovinsko varnost vztrajajo, da člane tolp izdajajo tetovaže. Šestintridesetletni profesionalni nogometaš Jerce Reyes Barrios ima tatuje, ki menda označujejo članstvo v tolpi TdA, tudi njegova dejavnost na družbenih omrežjih kaže, da je član tolpe. A njegova odvetnica Linette Tobin opozarja, da so ga članstva v tolpi obtožili zgolj zaradi tetovaže krone nad nogometno žogo – različice logotipa njegovega najljubšega kluba Real Madrid.

Ronna Risquez, avtorica knjige o TdA, je pojasnila, da v Venezueli tetovaže niso značilen znak pripadnosti tolpi, v nasprotju z močno potetoviranimi člani salvadorske Mara Salvatrucha. »Tren de Aragua nima prepoznavne tetovaže. Nekateri člani tolpe so tetovirani, drugi ne,« je povedala.