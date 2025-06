Spora med Iranom in Izraelom se zaostruje! Objavljena dva scenarija, ob drugem človeku zaledeni kri v žilah ...

Iran je zgodaj zjutraj v nedeljo izstrelil nov val raket proti Izraelu, ki je nadaljeval z napadi na prestolnico Irana Teheran, poroča tiskovna agencija dpa. Izraelska vojska je sporočila, da je zadela sedež iranskega obrambnega ministrstva, infrastrukturo za projekte jedrskega orožja in druge tarče.

Iranski mediji so poročali tudi o napadih na skladišče nafte v okrožju Šahran na severozahodu prestolnice, izraelski obrambni minister Israel Katz pa je na omrežju X zapisal, da Teheran gori.

Izrael je v petek zjutraj začel z napadi na jedrske objekte, vodilne vojaške osebnosti in jedrske znanstvenike, vojaške cilje in naftna nahajališča. Iran je to označil za napoved vojne in proti Izraelu izstrelil več sto brezpilotnikov in raket.

Sobotni napadi so sledili ostrim medsebojnim grožnjam, ki so se vrstile ves dan, ne glede na poskuse diplomacije vključno s strani ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je obljubil, da bodo napadli vse lokacije iranskega režima in zagrozil, da so se napadi šele začeli.

V nočnih raketnih napadih Irana naj bi v Izraelu umrli najmanj trije ljudje, iranski veleposlanik pri ZN Amir Said Iravani pa je poročal o skoraj 100 smrtnih žrtvah v Iranu.

Po podatkih iranskega ministrstva za zdravje so od začetka spopadov v bolnišnice sprejeli najmanj 800 ljudi s poškodbami. V soboto so iranski uradniki potrdili, da so v izraelskih napadih umrli še trije jedrski znanstveniki - s čimer se je število ubitih jedrskih znanstvenikov povečalo na devet - in dva generala.

Spor med Izraelom in Iranom je trenutno omejen zgolj na ti dve državi, vendar se vse pogosteje postavlja vprašanje – kaj, če pride do stopnjevanja konflikta?

Odgovori na to vprašanje bi lahko imeli daljnosežne posledice, ne le za regijo Bližnjega vzhoda, temveč za ves svet. Po analizi BBC-ja sta predstavljena jboljši in najslabši scenariji. Najbolj ugoden scenariji Spor ostane omejen na Izrael in Iran. Diplomatski pritiski uspejo preprečiti nadaljnje širjenje konflikta. Iran se vzdrži napadov na ameriške cilje. Izraelski napadi uspešno uničijo iranske jedrske objekte brez širšega regionalnega odziva. Najnevarnejši scenariji Iran napade ameriške baze in cilje po celotnem Bližnjem vzhodu. ZDA se neposredno vključijo v vojno. Napadi na naftno infrastrukturo v Perzijskem zalivu povzročijo globalni energetski šok. Izraelu ne uspe uničiti iranskega jedrskega programa, Teheran pa pospeši razvoj orožja. Iranski režim se zruši, kar povzroči politični vakuum, podoben tistemu v Iraku ali Libiji.

Izraelska vojska je v soboto sporočila, da je ubila več kot 20 vojaških poveljnikov, med njimi tudi vodjo obveščevalnega oddelka v generalštabu iranskih oboroženih sil Golamreza Mehrabija.

Iranski mediji so poročali, da je Teheran obvestil Francijo, Veliko Britanijo in ZDA o morebitnih napadih na njihove cilje v regiji, če bodo še naprej pomagali pri obrambi Izraela.