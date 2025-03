Spopadi med Ukrajino in Rusijo se nadaljujejo, slednja bombardirala otroško bolnišnico

Med ločenimi pogovori delegacije ZDA s predstavniki Ukrajine in Rusije vojski obeh držav nadaljujeta napade z droni. Ponoči sta obe strani poročali o sestrelitvi več deset brezpilotnih letalnikov. Spopadi se nadaljujejo tudi vzdolž fronte.

Ukrajinske sile so po lastnih navedbah uničile 57 ruskih dronov. Rusko obrambno ministrstvo medtem danes navaja podatke o 28 sestreljenih ukrajinskih brezpilotnikih.

Obe strani poročata tudi o uspehih z obmejnih območij, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ukrajina trdi, da je z raketnim napadom na letališče v Belgorodu uničila štiri ruske vojaške helikopterje. Ruske sile pa naj bi znova prevzele nadzor nad več kilometri državne meje, kar kaže na nadaljnje umikanje ukrajinskih vojakov iz Kurska.

Rusija napadla otroško bolnišnico

Na vzhodu Ukrajine so se v preteklem dnevu najintenzivnejše bitke še vedno bile za mesto Pokrovsk, je razvidno iz dnevnega poročila ukrajinskega generalštaba. To sicer poroča o aktivnih spopadih vzdolž fronte.

V ruskem raketnem napadu na otroško bolnišnico v mestu Sumi na severovzhodu Ukrajine pa je bilo po navedbah tamkajšnjih oblasti ranjenih 28 ljudi. Kot je preko družbenih medijev sporočil tamkajšnji župan Artem Kobzar, je ranjenih 24 otrok in štirje odrasli.

Pogovori o vojni v Ukrajini med delegacijama ZDA in Rusije so se v savdskem Rijadu začeli zjutraj. To napovedano srečanje sledi nedeljskim pogovorom med predstavniki Washingtona in Kijeva, ki jih je ukrajinski obrambni minister Rustem Umerov označil kot produktivne.

Kljub sprejetju ameriškega predloga o začasni medsebojni prekinitvi napadov na energetsko infrastrukturo, so v Kremlju pred pogovori poudarjali, da je pot do miru še dolga.