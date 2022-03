Spopad draguljarskih velikanov

Oba simbolizirata razkošje, ves sijaj njunih izdelkov, ki jih kupujejo najpremožnejši in najuglednejši, pa je zasenčilo neprizanesljivo rivalstvo, ki se bo, kot kaže, sklenilo na sodišču. Cartier namreč toži Tiffany zaradi domnevne kraje poslovnih skrivnosti.

V središču umazanega spora se je znašla Megan Marino, ki je nekoč delala pri Cartierju, tik pred koncem sodelovanja z znamenitim draguljarjem pa si je menda na svoj elektronski naslov poslala pomembne podatke o najdražji kolekciji, pri kateri je za kos treba odšteti tudi po več milijonov. Preiskava je pokazala, da je pozneje, ko se je zaposlila pri Tiffanyju, dragocene podatke posredovala novemu delodajalcu, ta pa jo je po petih tednih odpustil, potem ko je Cartier izvedel, da je nekdanja zaposlena še vedno hranila poslovne informacije.

Tiffany je dal Marinovi nogo, da bi se opral krivde, vpijejo tožniki, odpuščena mlada direktorica pa je še prilila olja na ogenj, ko je potrdila, da so jo na novo delovno mesto sprejeli, četudi ni imela zahtevanih izkušenj in znanja; ponudili so ji kar 30 odstotkov višjo plačo in ji obljubili še dodatke ob dobro opravljenem delu.

Zaposlili so jo na delovno mesto, za katero ni bila usposobljena.

Pri Cartierju zdaj vztrajajo, da je Tiffany Marinovo (ki po pogodbi najmanj pol leta sploh ne bi smela delati pri konkurenci) takoj po koncu delovnega razmerja pri tekmecu zaposlil, da bi se dokopal do poslovnih skrivnosti in tako oživil svojo linijo razkošnega nakita. Nepoštenje da so pokazali že v preteklosti, zaradi česar naj bi jih zapustilo že veliko zaposlenih, tokrat pa je sodu izbilo dno.

Pri Cartierju bodo terjali odškodnino, prav tako pa zahtevali, da se Tiffany pri nadaljnjem poslovanju povsem oddalji od nezakonito pridobljenih informacij. Pri Tiffanyju zanikajo vse obtožbe in vso morebitno krivdo prelagajo na Marinovo.