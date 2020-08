Spolnim delavcem prekipelo: Odprite bordele!

Brez oralnega zadovoljevanja

Četrt rdečih luči v Hamburgu je v soboto oživela zaradi protesta.

Na pomoč najstarejši obrti

Če je bil kateri poklic med koronavirusom najbolj prizadet, so to zagotovo spolni delavci in delavke. V veliki večini držav, kjer je prostitucija legalna dejavnost, so ob izbruhu pandemije tako kot restavracije in bare zaprli tudi javne hiše in nočne klube, naravna okolja za prodajanje spolnih storitev. Ko so po posameznih državah začeli sproščati omejitve in so dovolili delovanje restavracij in barov, so ponekod, kot denimo na Nizozemskem, dovolili tudi delovanje tako imenovane izložbene prostitucije v četrtih rdečih luči nizozemskih mest.Sicer poteka zdaj, kot je mogoče prebrati v nekaterih nizozemskih medijih, v zmanjšanem obsegu, kajti mnoge delavke, zlasti tiste iz vzhodne in srednje Evrope, so še vedno v domačih državah in še niso prišle nazaj na Nizozemsko, a je združenje spolnih delavcev in delavk v amsterdamski četrti rdečih luči doseglo dogovor z oblastmi, pod kakšnimi pogoji lahko delajo. Predvsem morajo nositi rokavice in maske, poljubljanje in oralno zadovoljevanje nista dovoljeni, poleg tega lahko spolne storitve ponujajo samo tako, da delavka oziroma delavec in stranka ne moreta dihati neposredno drug v drugega.A drugače je v Nemčiji, kjer so bordeli in nočni klubi tudi potem, ko so dovolili odprtje restavracij in barov, ostali zaprti. To je med spolnimi delavci in delavkami povzročilo strašansko razburjenje, saj mnogi zaradi večmesečne prisilne pavze nimajo več denarja za osnovno preživetje. Zato se je, kot poroča Deutsche Welle, v soboto zvečer na Herbertstrasse, v središču hamburške četrti rdečih luči, zbralo več kot 400 spolnih delavk in delavcev in po več mesecih teme je ulica žarela od rdečih luči.Protestniki so od oblasti zahtevali, naj jim dovoli, da lahko delajo in kaj zaslužijo. Na oknih bordelov in nočnih klubov so viseli napisi v stilu Najstarejša obrt na svetu potrebuje vašo pomoč, pa Dajte nam naše delo nazaj oziroma Ne smete dovoliti, da zaradi korone spolno delo spet postane ilegalno.Protest je organiziralo lokalno združenje spolnih delavcev z enim samim namenom. Opozoriti želijo, da so zaradi zaprtja javnih hiš in nočnih klubov nekateri prisiljeni iti na cesto in tam nezakonito iskati stranke, kar je lahko v času koronakrize nevarno in nehigiensko. V združenju opozarjajo, da so nekatere sosednje države, kot sta Nizozemska in Švica, dovolile prostitucijo po koronakrizi, in do zdaj niso, denimo, v Švici opazili nobenega novega premera okuženosti z virusom zaradi obiska bordela ali nočnega kluba.V Nemčiji je v skladu z zakonom za zaščito prostitucije registriranih 32.800 spolnih delavcev in delavk, ki večinoma delajo v javnih hišah, nočnih klubih, erotičnih masažnih salonih, savnah in podobnih salonih za sproščanje. V nemškem združenju spolnih delavcev trdijo, da z odprtjem bordelov ne bi z ničimer ogrozili epidemiološke slike v Nemčiji. Tudi v javnih hišah se lahko prilagodijo novim higienskim in zdravstvenim zahtevam, kot so nošenje mask, povečano prezračevanje prostorov, razkuževanje in podobno, zato ne vidijo razloga, zakaj bi morali biti bordeli v Nemčiji še vedno zaprti.