Spletni gigant na udaru: več kot 10.000 hotelov trdi, da jih je izsiljeval z »najboljšo ceno«

Več kot 10.000 evropskih hotelov se je združilo v tožbi proti platformi za rezervacijo nastanitev Booking.com. Očitajo ji, da je ponudnikom več let preprečevala ponudbo nižjih neposrednih cen strankam, saj cene, i so jih ponujali tudi denimo na svojih spletnih straneh, niso smele biti nižje od tistih, ponujenih na platformi. Booking očitke zavrača. Pobudo podpira združenje evropskih hotelirjev HOTREC in več kot 30 nacionalnih združenj, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V središču spora so tako imenovane »klavzule o najboljši ceni«, s katerimi je platforma od hotelov več let zahtevala, da svojih sob na drugih kanalih - vključno z lastnimi spletnimi stranmi - ne smejo ponujati po nižjih cenah kot na Bookingu. Po mnenju hotelskih združenj je Booking na ta način spodkopaval nadzor hotelov nad cenami, omejeval konkurenco in odvračal goste od neposrednih rezervacij.

»Evropski hotelirji že dolgo trpijo zaradi nepoštenih pogojev in previsokih stroškov. Zdaj je čas, da stopimo skupaj in zahtevamo odškodnino,« predsednika združenja HOTREC Alexandrosa Vassilikosa povzema dpa. Kot je poudaril, gostinska industrija v Evropi ne bo dopuščala zlorab na digitalnem trgu. Po navedbah HOTREC hoteli zahtevajo odškodnino za obdobje od 2004 do 2024.

Booking tožbi nasprotuje in očitke zavrača, poroča dpa. Uradno sicer s tožb še niso seznanjeni.