Spletna kampanja sprožila val ogorčenja: To ni svoboda

Vprašljiva spletna kampanja Sveta Evrope, ki jo delno financira Evropska komisija, je v Franciji povzročila politično ogorčenje. Kampanja, ki spodbuja spoštovanje muslimank, ki se odločijo nositi naglavne rute, naj bi namreč s sloganoma »Lepota je v raznolikosti, kot je svoboda v hidžabu« in »#JOYinHIJAB« promovirala hidžab za mlajše ženske. Več uglednih francoskih politikov je sporočilo kampanje obsodilo, saj po njihovem mnenju hidžab ne predstavlja svobode in je v nasprotju s sekularnimi vrednotami Francije. Svet Evrope je kampanjo, ki je bila rezultat sodelovanja s Femyso, forumom muslimanskih mladinskih organizacij po Evropi, s twitterja že umaknil, za BBC pa so povedali, da razmišljajo o boljši predstavitvi tega projekta.

Na negativne odzive francoske javnosti so se odzvale tudi muslimanke, ki pa menijo, da je reakcija pokazala pomanjkanje spoštovanja raznolikosti in pravice do izbire, kaj obleči. Predsednica Femyse, Hande Taner, je v sredo v intervjuju za BBC zagovarjala kampanjo. Dejala je, da sama kampanja še poteka in da politiki napadajo in spodkopavajo prizadevanja manjšinske mladine. Reakcija je bila po njenem mnenju še en primer, da pravice muslimanskih žensk ne obstajajo za tiste, ki trdijo, da zastopajo ali ščitijo pojme, kot sta svoboda in enakost.

Vključevanje vseh skupin muslimanov v francosko družbo v zadnjih letih postaja vse pomembnejše politično vprašanje. Francija ima namreč največjo muslimansko manjšino v Evropi, približno pet milijonov ljudi. Leta 2011 je postala prva evropska država, ki je prepovedala nošenje burke na javnih mestih.