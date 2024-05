»Splav se izvaja tudi z obešalnikom«. Tako je pri verouku razložil dijakom

Medtem ko pri nas Inštitut 8. marec pospešeno zbira podpisa v okviru evropske pobude Moj glas, moja izbira (My Voice, My Choice) za varno in dostopno umetno prekinitev nosečnosti, na Hrvaškem odmeva škandal, povezan s splavom.

Obešalnik za splav?

Prejšnji teden je namreč učitelj verouka razburil dijake 3. razreda srednje šole s predavanjem in posnetkom z realističnimi prizori splava, navaja Nacional. »Če se je kdo od dijakov zato vznemiril, izražamo obžalovanje,« so ob tem sporočili iz nadškofije Split-Makar.

V okviru predavanja o splavu je tako učitelj verouka enemu od dijakov, kot eno od orodij za splav, omenil obešalnik.

Predavanje je dijake zmotilo, zato so mu nekateri odkrito nasprotovali.