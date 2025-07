Spet panika zaradi netopirjev: moški umrl po okužbi z virusom, ki se prenaša z njihovim ugrizom

V Avstraliji je zaradi okužbe z izjemno redkim virusom, podobnim steklini, ki se prenaša z ugrizom netopirja, umrl moški. Pred nekaj meseci ga je ugriznil netopir, ki je bil prenašalec lisavirusa, ta teden pa so ga v kritičnem stanju hospitalizirali.

Čeprav so primeri okužbe z lisavirusom izjemno redki, učinkovitega zdravljenja zanj ni, so sporočile zdravstvene oblasti Novega Južnega Walesa, ki so po smrti petdesetletnika prebivalce opozorile, naj se izogibajo dotikanju netopirjev.

Okužba z lisavirusom je steklini podobna bolezen, ki prizadene osrednji živčni sistem. Virus se prenaša na ljudi z ugrizom ali prasko.

Prvi simptomi okužbe se lahko pojavijo šele čez nekaj dni ali celo let, podobni pa so simptomom gripe. Pojavijo se glavobol, vročina in utrujenost, stanje okuženega pa se hitro poslabša, kar vodi v paralizo, delirij, krče in smrt.

V Avstraliji so lisavirus pri tamkajšnjih netopirjih prvič potrdili leta 1996, doslej pa so na tej celini potrdili štiri okužbe. Vsi primeri so se končali s smrtjo.