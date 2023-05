Spet dražja zelenjava! Tokrat ne zaradi vojne v Ukrajini, ampak ...

Podražitvam ni videti konca. Začelo se je z energenti, nadaljevalo praktično na vseh področjih. Zdaj je spet na vrsti zelenjava. Tokrat razlog podražitev tiči v poplavah v sosednji Italiji.

V italijanski regiji Emilija - Romanja so hude poplave uničile ves pridelek na več kot 5000 kmetijah. Veliko zelenjave, ki se znajde na policah slovenskih trgovin, je uvožene iz Italije, zato se bodo podražitve italijanske zelenjave poznale tudi pri nas. Kot poroča portal Finance.si, je ponudba pridelkov iz Italije bistveno manjša, cena nekaterih vrst zelenjave pa tudi do dvakrat višja kot lansko spomlad - tako je na primer pri solati kristalki, blitvi, mladem krompirju. Dražje so tudi bučke in kumare itd.

S posledicami poplav in mrzle pomladi se soočajo tudi v Sloveniji, na Hrvaškem, v BiH, Srbiji in Makedonij. Poplave so zalile nasade jagod, kumar, solate, mladega zelja, bučk itd. Ob tem pa je pridelek zaradi hladne pomladi poznejši in manjši, kar se pozna na cenah.