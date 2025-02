Spet drama z ameriškim letalom, potniki kričali: »Prosim, spravite nas od tod« (VIDEO)

Letalo ameriške družbe United Airlines, ki bi moralo leteti v New York, so evakuirali, potem ko je tik pred vzletom zagorelo v motorju na desnem krilu. Poškodovanih ni bilo, člane posadke in 104 potnike pa so evakuirali s pomočjo tobogana in jih hitro prepeljali v letališko zgradbo, navaja AP.

»Prosim, prosim, spravite nas od tod«

Po družbenih omrežjih se širijo posnetki razburjenih potnikov, ki vidijo izbruh požara. Na posnetku je slišati, kako potniki govorijo: »Prosim, prosim, spravite nas od tod.«

Ta incident je še dodatno prestrašil potnike po dveh velikih letalskih nesrečah v ZDA prejšnji teden. Četrtkovega trčenja potniškega letala in vojaškega helikopterja nad ameriško prestolnico Washington D.C. ni preživel nihče od potnikov ali posadke. Dva dni pozneje je v Philadelphii strmoglavilo še letalo za prevoz bolnikov. Umrlo je šest ljudi, med njimi tudi deklica.