Spet bo vroče: takšne temperature vas čakajo ob morju

Potem ko je v preteklih dneh kraje ob Jadranskem morju prijetno ohladila burja, se konec tedna vračajo visoke poletne temperature. Kot napovedujejo vremenoslovci, bo še posebno vroče v nedeljo in ponedeljek, vročinski val pa naj bi trajal nekje do sredine naslednjega tedna.Temperature se bodo začele dvigati ob koncu tedna, do jutri bosta namreč še pihala rahla burja in ponekod maestral, ki sta v preteklih dneh že poskrbela za nekoliko hladnejše morje. V petek pa se bosta krepila jugozahodnik in jugo, zato bo vroče in ponekod tudi soparno. Temperature naj bi se, zlasti v Dalmaciji, dvignile nekje do 34 stopinj Celzija. V severnem delu države bo do 32 stopinj.Sredi prihodnjega tedna naj bi se temperature spet nekoliko spustile, več bo oblačnosti, zlasti v notranjosti države in na severnem Jadranu bo večja verjetnost ploh.Te dni tako še lahko uživate v prijetnih poletnih temperaturah do okoli 27 stopinj in sončnem vremenu. V notranjosti so noči že nekoliko hladnejše, vzdolž Jadrana še vedno piha rahla burja.