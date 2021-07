Spektakularen ognjemet: poglejte trenutek, ko so dokončali Pelješki most (VIDEO)

Uresničitev hrvaških sanj! Tako so mediji pospremili dokončanje mosta na Pelješac, s katerim sta dva dela Hrvaške, ki ju ločuje košček BiH v Neumu, postala povezana. Postavitev zadnje konstrukcije, s katero so povezali dva konca mostu, je bil veličasten dogodek, ki se ga je udeležil državni vrh, vse skupaj pa se je končalo s spektakularnim ognjemetom.Poglejte, kako so postavili 18 metrov dolgi, 165. del konstrukcije:Most je od osi do osi dolg 2404 metrov, skupaj pa 2440 metrov. Šest centralnih pilonov je visokih 33 metrov. Visok je 55 metrov in širok nekaj manj kot 24 metrov, na njem pa bodo štirje prometni pasovi.Promet čez most naj bi stekel prihodnje leto. Hrvati želijo, da bi bilo odprtje pred poletno turistično sezono, ko bodo končali tudi vpadnice na most in novo hitro cesto na Pelješcu.