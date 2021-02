ZLATA DVASETA

Španska gripa in koronavirus: Se zgodovina ponavlja?

Zaradi španske gripe je med februarjem 1918 in aprilom 1920 v štirih valih zbolelo približno 500 milijonov ljudi, kar je povzročilo na desetine milijonov smrtnih žrtev. Sledilo je desetletje, za katero je bil značilen gospodarski in kulturni razcvet v ZDA in Evropi.